50 Cent даст дополнительный концерт в странах Балтии. На этот раз с Баста Раймс!

Этот эксклюзивный концерт не только позволит всем поклонникам классики рэпа увидеть 50 Cent вживую, но и продемонстрирует уважение артиста к своим преданным поклонникам.

Специальным гостем на концерте 10 октября будет Баста Раймс (Busta Rhymes). Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss с 25 мая.

Это единственный визит 50 Cent в страны Балтии в рамках концертного тура, поэтому ожидается огромный интерес со стороны литовских и эстонских поклонников, которые не успели купить билеты на первый концерт.

Рэпер, предприниматель, актер и продюсер - один из самых талантливых хип-хоп исполнителей в мире, который прославился 20 лет назад благодаря своему дебютному альбому Get Rich Or Die Tryin', удостоенному премии «Грэмми».

20-летие всемирно известного альбома стало причиной предстоящего тура в конце этого года. Альбом остается одним из самых быстро продаваемых рэп-альбомов всех времен, возглавив Billboard Hot 100 с песнями In Da Club и 21 Questions и получив платиновый сертификат Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA).

50 Cent добился такого же коммерческого успеха со своим вторым альбомом The Massacre (2005), в который вошел один из самых больших хитов всех времен Candy Shop. Со временем 50 Cent претерпел музыкальную трансформацию, что нашло отражение в последующих альбомах, включая его пятый студийный альбом Animal Ambition (2014).

В недавнем интервью 50 Cent рассказал, что активно работает над своим последним альбомом, выход которого запланирован на этот год (2023) и который воссоединит его с легендарным американским рэпером Dr Dre.

50 Cent продал более 30 миллионов альбомов по всему миру и получил несколько крупных наград, включая премию «Грэмми», премию «Эмми», тринадцать наград Billboard Music Awards, шесть World Music Awards, три American Music Awards и четыре BET Awards.

Элита хип-хопа в 2022 году взорвала шоу в перерыве между таймами Суперкубка, которое войдет в историю как одно из лучших выступлений за всю историю, когда 50 Cent неожиданно появился вместе с Dr. Dre, Снуп Догг, Мэри Дж. Блайдж, Кендрик Ламар и Эминем.