Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака

Скорпион

Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Общение с друзьями порадует, хотя большую часть времени вы проведете в дискуссиях и спорах. Будьте готовы в сложной ситуации взять на себя роль организатора и руководителя, отдавайте четкие распоряжения и следите за их выполнением.

Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком. Членам семьи тоже не стоит отказывать в общении: неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня. Жизненный потенциал высок, однако звезды предупреждают о возможности недомоганий, вызванных слишком активным участием в светских мероприятиях.

Стрелец

Уделите внимание своей личной жизни: в этой сфере возможны значительные перемены к лучшему. Но рассчитывать на то, что звезды сами обо всем позаботятся, не приходится – вам тоже нужно действовать, и действовать активно. Этот день не располагает к долгим поездкам, но даст возможность отлично провести время в знакомой обстановке, привычном месте. Посетите спортивное мероприятие или примите в нем участие; физические нагрузки, адреналин и азарт – это как раз то, что вам нужно.

Занимаясь делами, будьте готовы корректировать свои планы, если того потребуют обстоятельства. Такая гибкость не будет напрасной – стоит ли упорно держаться избранной тропы, если судьба направляет вас в сторону других, гораздо более заманчивых?

Козерог