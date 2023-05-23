ФОТО ⟩ Гимназия в эстонской глубинке опубликовала уникальное объявление о поиске учителя английского языка

Иви, которая сама работает учителем английского языка, поделилась в своем аккаунте в социальной сети фотографией, взятой из объявления, появившегося в издании Õpetajate Leht 19 мая. «Такой талантливой рекламы я давно не видела! Спасибо, Пылваская гимназия, вы сделали день намного ярче», - говорит Иви.

Объявление, опубликованное в Õpetajate Leht. Фото: Erakogu

В рекламе выделяется смешанный англо-эстонский язык, где английские слова пишутся на эстонский лад исходя из произношения. Посыл написанного текста следующий: «Уважаемый учитель английского языка. Ты нам очень нужен. Пожалуйста, приходи к нам и помоги нашим ученикам стать еще лучше в английском».

«Если учителя не найти, результат будет именно таким, каким он выглядит здесь», - говорит Мари-Лийз, оставившая комментарий к посту.

Пылваская гимназия. Фото: Tomi Saluveer

Объявлением также поделились в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt («Медиа и рекламные перлы у нас и в других странах» - прим.ред.) в Facebook, где его считают потрясающим. «Хорошая реклама. Сначала не поняла, почему написано на шведском языке, если ищут учителя английского», - говорит Карин.

Пылваская гимназия также разместила объявление в социальных сетях: «Если обучение и работа с молодежью - это именно то, что заставляет ваши глаза сиять, и вы знаете английский язык лучше, чем автор этого объявления, приходите к нам!»

Директор: учителя найти трудно