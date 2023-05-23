«Я давно не видела такой талантливой рекламы», - радуется Иви, разместившая в своем аккаунте в Facebook объявление Пылваской гимназии, в котором школа ищет учителя английского языка. Хотя объявлением поделились сотни раз, подходящего кандидата пока не найдено. «В нашем районе мало учителей, и много школ, где нет учителя английского языка», - говорит директор школы, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Гимназия в эстонской глубинке опубликовала уникальное объявление о поиске учителя английского языка
Иви, которая сама работает учителем английского языка, поделилась в своем аккаунте в социальной сети фотографией, взятой из объявления, появившегося в издании Õpetajate Leht 19 мая. «Такой талантливой рекламы я давно не видела! Спасибо, Пылваская гимназия, вы сделали день намного ярче», - говорит Иви.
В рекламе выделяется смешанный англо-эстонский язык, где английские слова пишутся на эстонский лад исходя из произношения. Посыл написанного текста следующий: «Уважаемый учитель английского языка. Ты нам очень нужен. Пожалуйста, приходи к нам и помоги нашим ученикам стать еще лучше в английском».
«Если учителя не найти, результат будет именно таким, каким он выглядит здесь», - говорит Мари-Лийз, оставившая комментарий к посту.
Объявлением также поделились в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt («Медиа и рекламные перлы у нас и в других странах» - прим.ред.) в Facebook, где его считают потрясающим. «Хорошая реклама. Сначала не поняла, почему написано на шведском языке, если ищут учителя английского», - говорит Карин.
Пылваская гимназия также разместила объявление в социальных сетях: «Если обучение и работа с молодежью - это именно то, что заставляет ваши глаза сиять, и вы знаете английский язык лучше, чем автор этого объявления, приходите к нам!»
Директор: учителя найти трудно
Директор Пылваской гимназии Рауль Кадасте признает, что хотя объявление уже живет своей жизнью и доходит до многих людей как в Эстонии, так и других стран, она еще не привела к желаемому результату.
«Даже сегодня, когда у нас есть широко распространенное объявление и гарантированная зарплата в размере 1800 евро при полной занятости, нам все еще не хватает учителя, которого мы ищем. В нашем районе мало учителей, и много школ, где нет учителя английского языка», - говорит Кадасте. «Это также причина, по которой в объявлении нет конкретной даты окончания поиска - пока вакансия не занята, мы ищем приятного и преданного делу человека, который подходит нашей команде и который улучшит уровень знания языка».
Несколько лет назад для поиска учителя эстонского языка было использовано неграмотно написанное объявление, и на этот раз подходящий кандидат был найден. «Идея подготовить объявление таким образом для нас не нова, хотя мы не использовали такое решение уже несколько лет. Автором идеи на этот раз является Марит, организатор нашей школьной жизни. В последний раз мы искали учителя эстонского языка в 2017 году по похожему принципу и с неправильным написанием, тогда наше объявление тоже стало очень популярным. В тот раз результат был хороший», - говорит директор.
Поскольку Пылваская гимназия является государственной гимназией, предлагающей среднее образование, разыскивается учитель, который хочет и может блистать со старшеклассниками - с десятого класса до выпускного.