ВИДЕО ⟩ «Хей-хей, Эстония!» Käärijä передал жителям Эстонии большой привет

Käärijä, ставший глобальным феноменом, и его конкурсная песня вошли в историю финской музыки, а Cha Cha Cha недавно стала самой популярной финской песней, сообщает Iltalehti.

Своего рода рекорд был поставлен и в Эстонии: песня Cha Cha Cha на сегодняшний день установила рекорд однодневного стриминга в Эстонии с 43 900 прослушиваниями. Таким образом, песня превзошла как группу Måneskin (29 500), так и рэпера Nublu (21 800).

Поэтому сам исполнитель прислал видео эстонским фанатам в знак благодарности. «Большое спасибо», - говорит музыкант эстонским слушателям.

Смотрите видео!

Käärijä занял второе место в финале Евровидения в Ливерпуле 13 мая. Он был безоговорочным фаворитом публики и получил в общей сложности 376 баллов в народном голосовании. В истории Евровидения только Украина в 2022 году заработала больше голосов публики.