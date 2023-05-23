ВИДЕО ⟩ «Хей-хей, Эстония!» Käärijä передал жителям Эстонии большой привет

Песня Cha Cha Cha представителя Финляндии на Евровидении-2023 Käärijä, занявшая второе место, стала хитом во всей Европе, а также более недели удерживала первое место в списке самых прослушиваемых песен Spotify в Эстонии, пишет Elu24.
Käärijä, ставший глобальным феноменом, и его конкурсная песня вошли в историю финской музыки, а Cha Cha Cha недавно стала самой популярной финской песней, сообщает Iltalehti.
Своего рода рекорд был поставлен и в Эстонии: песня Cha Cha Cha на сегодняшний день установила рекорд однодневного стриминга в Эстонии с 43 900 прослушиваниями. Таким образом, песня превзошла как группу Måneskin (29 500), так и рэпера Nublu (21 800).
Поэтому сам исполнитель прислал видео эстонским фанатам в знак благодарности. «Большое спасибо», - говорит музыкант эстонским слушателям.
Смотрите видео!
Käärijä занял второе место в финале Евровидения в Ливерпуле 13 мая. Он был безоговорочным фаворитом публики и получил в общей сложности 376 баллов в народном голосовании. В истории Евровидения только Украина в 2022 году заработала больше голосов публики.
Käärijä набрал в финале в общей сложности 526 баллов, но победительницей конкурса Евровидение стала любимица жюри Loreen, набравшая в сумме 583 балла и принесшая победу Швеции уже во второй раз.