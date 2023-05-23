Скорсезе на Каннском кинофестивале высказался в поддержку Украины

Американский режиссер, лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной показу его фильма «Убийцы цветочной луны», высказался в поддержку Украины. Запись опубликована 21 мая на YouTube-канале фестиваля, пишет Гордон.
В конце пресс-конференции журналистка спросила у Скорсезе, как он относится к российской агрессии против Украины.
«Я очень нервничаю по поводу агрессии России, очень волнуюсь за весь этот регион. Младшее поколение уже не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей, что случилось между россиянами и немцами, – сказал режиссер. – Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Сейчас она глубже и сильнее».
В начале декабря 2022 года Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины на концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик».
«Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство», – сказал тогда голливудский режиссер, выразив уважение и благодарность украинскому народу, «храбро противостоящему необычайной жестокости и неизбирательному террору».
В январе 2023 года режиссер записал ролик, в котором пожелал украинцам победить в войне против российских оккупантов.