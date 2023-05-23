ФОТО ⟩ Светодиодные балерины, лед-саксофон и гоу-гоу: «Танцевальный Рай» вновь покорил шоу-программой жителей и гостей Таллинна

В пятницу, 12 мая, гости «Танцевального Рая» Retro Special совершили путешествие между прошлым и настоящим! Под русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.