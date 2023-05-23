В пятницу, 12 мая, гости «Танцевального Рая» Retro Special совершили путешествие между прошлым и настоящим! Под русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.
ФОТО ⟩ Светодиодные балерины, лед-саксофон и гоу-гоу: «Танцевальный Рай» вновь покорил шоу-программой жителей и гостей Таллинна
«Танцевальный Рай» проходил сразу на двух этажах загадочного клуба Vatican, и посетители с восторгом перемещались от одного танцпола к другому, следуя за шоу-программой и не желая ничего пропустить.
Эстетическое наслаждение гостям обеспечила уникальная шоу-программа светодиодных балерин, а звуки лед-саксофона Хенри Арукюла добавили акустической феерии. Очаровательные нимфы гоу-гоу придали вечеру эйфории.
Вечеринки «Танцевальный рай» – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!
Организаторы благодарят всех гостей и приглашают присоединиться на следующий вояж Танцевальный рай ISLAND PARTY FEST, который пройдет 15-17 июля на острове Вийрелайд. Подробнее можно узнать ЗДЕСЬ!