Сморщенные бабки: какие знаки Зодиака раньше всех стареют - ничего не помогает

Весы

Часто Весы имеют деформационный тип старения, когда лицо буквально сползает вниз. Отсюда брыли, второй подбородок и отечность. К сожалению, Весы ничего не могут поделать с природой. Правильное питание, здоровый образ жизни и регулярные визиты к косметологу не помогают.

Козерог

Козероги долго не стареют. Даже в пятьдесят лет женщина-Козерог может выглядеть сногсшибательно. Но, если Козерог разочаруется в жизни – потеряет работу, переживет предательство – в позднем возрасте, она постареет моментально. Как в сказке. Легла в постель миловидная женщина, проснулась сморщенная бабка.

Водолей

Водолеи растрачивают много жизненной энергии на других. Они самоотверженно помогают детям, родителям, вкладывают душу в работу, будучи наемными сотрудниками.