На носу конец мая и вот-вот наступит долгожданное лето, а это, кроме отдыха на пляже у моря, подразумевает и сезон гриля. Наверняка не найдется человека, который бы в хорошую погоду с радостью не отправился на природу пожарить мясо, овощи, сыр и лаваш. Предлагаем вам подборку специально оборудованных для гриля мест в Таллинне и его окрестностях.
Сезон шашлыков открыт: места для гриля в столице и близ Таллинна
Наверное, многие жители Таллинна уже знают все места для гриля в городе, но можно предположить, что люди, живущие, например, в Ласнамяэ, вряд ли поедут в Хааберсти, чтобы пожарить шашлык. Поэтому напомним вам и места, которые есть в столице.
Ласнамяэ
Излюбленная локация жителей района - места для гриля около реки Пирита. Здесь есть несколько столиков, но стоит учесть, что в хорошую погоду занимают их довольно рано, поэтому нужно заранее позаботиться, чтобы успеть занять местечко для своей компании.
В парке Тондираба, который открылся всего два года назад, тоже есть около 10 оборудованных для гриля мест, так что и семьям с детьми будет комфортно проводить время: пока родители занимаются приготовлением еды с дымком, дети могут порезвиться на игровой площадке.
Пыхья-Таллинн
Около пляжа Штромка есть несколько удобных скамеечек, в центре которых расположились места для костра, где можно пожарить то, что вам больше по душе.
Также рядом с пляжем Пикакари есть места для трех компаний, неподалеку от которых есть и детская площадка, так что комфортно там будет людям любых возрастов.
Хааберсти
Около озера Харку, которое также явно лидирует среди жителей района как место для отдыха, тоже есть несколько площадок для разведения костра, на которых есть домики со скамейками и мангалы.
Мустамяэ
В лесу Сютисте также есть три места для гриля со скамейками и большими крытыми мангалами.
Окрестности Таллинна
Места для пикника от Центра управления государственными лесами (RMK) предоставляют возможность бесплатного использования инвентаря. На таких площадках обычно установлены большие жаровни, столы и скамейки. Во многих местах для отдыхающих заготовлены дрова.
Официально зоны пикника называются «Место для разведения костра». В подавляющем большинстве случаев они расположены поблизости от водоемов. Некоторые подобные зоны отдыха имеют шалаш с навесом.
Место для костра Алавере
Hебольшое место для костра вблизи деревни Алавере, рядом с шоссе Козе-Кехра. Водоема поблизости, к сожалению, нет, поэтому запаситесь достаточным количеством воды. На месте есть крытое кострище, крытый стол со скамьями, сухой туалет, мусорный бак. Рядом парковка на 4 автомобиля. В деревне Алавере также есть магазин.
Место для костра Ору
На берегу речки Соодла в Пыхъя-Кырвемаа есть живописное место для пикника, оснащенное решеткой для гриля, навесом типа беседки, столом, скамейками, местом для отдыха под деревьями, сухим туалет и урной для мусора. Объект снабжен дровами для разведения костра. рядом есть парковка для 10 машин.
Саулаское место для костра
Уединенное место для разведения костра, вблизи шоссе Таллинн-Тарту, на берегу реки Пирита, в первобытном лесу. Парковка в непосредственной близости отсутствует, однако при желании машину можно оставить в деревне Викингов. Место оснащено крытым кострищем, крытым столом со скамьями, сухим туалетом. Питьевую воду следует привезти с собой.
На противоположном берегу реки находится Деревня викингов, где можно пообедать, а при желании сходить в баню и остаться на ночлег. На противоположной стороне шоссе находится святое место - Саулаские голубые источники.
Место для костра болота Саарте
Обратите внимание: дорога, ведущая к месту для костра, непроходима на авто. Машину можно припарковать на обочине дороги, в 3 километрах от места для костра.
Очень уединенное и обособленное место для костра на болоте Саарте, вблизи реки Пирита. Место для костра находится на старом хуторе - на поляне посреди глухих лесов; само кострище укрыто в фундаменте дома. Неподалеку расположена маленькая и аскетичная лесная хижина, которая в плохую погоду послужит туристам кровом.
Место оснащено столом и скамьей с навесом, крытым кострищем, лесной хижиной и сухим туалетом.
Место для костра Метсанурме
Крытое кострище находится в деревне Метсанурме. На месте также есть стол и скамьи с навесом, сухой туалет.
Место для костра Охту
Маленькое скрытное место для разведения костра на подступах к деревне Охту. Рядом есть парковка на 3 машины. На месте есть стол и скамьи с навесом, крытое кострище и сухой туалет.
Правила поведения на природе
Давайте будем уважительно относиться друг к другу и к самой природе.
Находясь на природе, соблюдайте правила общественного порядка, действующие на территории местного самоуправления.
Уменьшайте количество образующихся отходов, упаковывая свою еду и другие необходимые вещи в многоразовые коробки и сумки!
Учитывайте риск лесного пожара! Соответствующую информацию можно узнать на домашней странице Государственной службы погоды, позвонив на информационный номер спасательной зоны 1247 или посетив ближайший информационный пункт RMK.
Оставайтесь на тропе! Во время передвижения пешком, на велосипеде, на лыжах, на лодке или на лошади используйте существующие дороги и тропы.
При движении на автомобиле или внедорожнике, используйте только созданные для этого транспорта дороги и стоянки, считайтесь с пешеходами и велосипедистами.
Учитывайте окружение – не нарушайте спокойствие сограждан или лесных обитателей шумом, в качестве веществ для получения удовольствия употребляйте только звуки природы, прекрасные виды и совместно проведенное время.
Принимайте во внимание, что в местах для палаток и костров действует общепринятый период ночного покоя – с 23:00 вечера до 6:00 утра.
Ваше домашнее животное – ваша ответственность! На природе всегда держите собаку на поводке! Убирайте экскременты своего питомца в общественном месте – на туристической тропе, в месте для палаток и на других объектах. Закапывайте их или выбрасывайте в туалет.
Для удовлетворения естественных потребностей пользуйтесь туалетом, имеющимся на подготовленных местах для привала. При отсутствии туалета во время прогулок по природному ландшафту и в лесу, закапывайте свои отходы жизнедеятельности в землю.
Находясь у водоема, мойте посуду и мойтесь сам на суше, подальше от кромки воды. Моющими средствами пользуйтесь в случае крайней необходимости, обычно хватает чистой воды.
Уходя, ничего не оставляйте и убирайтесь на месте остановки.
Всегда забирайте с собой возникший мусор – следуйте принципу «Все, что я способен принести, я способен и унести с собой».
В местах для остановки, если это возможно, сортируйте мусор!
Разжигайте костер только в предназначенном для этого и соответствующим образом обозначенном месте, во время, когда разрешено разжигать огонь. Приезжая на машине, берите с собой дрова или уголь.
Разжигая костер, предпочтите крытое место для костра и соблюдайте требования пожарной безопасности.
Считаюсь с другими пользователями, поскольку подготовленные места для костра находятся в общем пользовании.
Разводя огонь, используйте готовые дрова или упавшие ветки.
Экономно используйте дрова – поддерживайте огонь в костре, но старайтесь, чтобы он был как можно меньше.
Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Когда уходите, как следует тушите огонь.
Принесенный с собой гриль используйте только на подготовленном и специально отмеченном месте для разведения костра, использованные угли для гриля высыпайте на место для костра.
Одноразовый гриль используйте только на подготовленном негорючем основании. При его отсутствии – на минеральной почве. Угли высыпайте на место для костра. В мусорный ящик для бытовых отходов выбрасывайте уже остывший одноразовый гриль. При возможности, используйте деревянный одноразовый гриль.
В неподготовленном месте без обозначений используйте только примус.
Множество лесных пожаров вызвано небрежностью! Курение также разрешено только в подготовленных местах для костров.
О лесном пожаре сообщите по номеру телефона 112.
Источник: https://loodusegakoos.ee/
Также информацию о безопасном разведении костра и приготовлении пищи на гриле можно узнать на сайте Спасательного департамента.