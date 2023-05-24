Сезон шашлыков открыт: места для гриля в столице и близ Таллинна

На противоположном берегу реки находится Деревня викингов, где можно пообедать, а при желании сходить в баню и остаться на ночлег. На противоположной стороне шоссе находится святое место - Саулаские голубые источники.

Обратите внимание: дорога, ведущая к месту для костра, непроходима на авто. Машину можно припарковать на обочине дороги, в 3 километрах от места для костра.

Очень уединенное и обособленное место для костра на болоте Саарте, вблизи реки Пирита. Место для костра находится на старом хуторе - на поляне посреди глухих лесов; само кострище укрыто в фундаменте дома. Неподалеку расположена маленькая и аскетичная лесная хижина, которая в плохую погоду послужит туристам кровом.

Место оснащено столом и скамьей с навесом, крытым кострищем, лесной хижиной и сухим туалетом.

Крытое кострище находится в деревне Метсанурме. На месте также есть стол и скамьи с навесом, сухой туалет.

Маленькое скрытное место для разведения костра на подступах к деревне Охту. Рядом есть парковка на 3 машины. На месте есть стол и скамьи с навесом, крытое кострище и сухой туалет.

Правила поведения на природе

Давайте будем уважительно относиться друг к другу и к самой природе.

Находясь на природе, соблюдайте правила общественного порядка, действующие на территории местного самоуправления.

Уменьшайте количество образующихся отходов, упаковывая свою еду и другие необходимые вещи в многоразовые коробки и сумки!

Учитывайте риск лесного пожара! Соответствующую информацию можно узнать на домашней странице Государственной службы погоды, позвонив на информационный номер спасательной зоны 1247 или посетив ближайший информационный пункт RMK.

Оставайтесь на тропе! Во время передвижения пешком, на велосипеде, на лыжах, на лодке или на лошади используйте существующие дороги и тропы.

При движении на автомобиле или внедорожнике, используйте только созданные для этого транспорта дороги и стоянки, считайтесь с пешеходами и велосипедистами.

Учитывайте окружение – не нарушайте спокойствие сограждан или лесных обитателей шумом, в качестве веществ для получения удовольствия употребляйте только звуки природы, прекрасные виды и совместно проведенное время.

Принимайте во внимание, что в местах для палаток и костров действует общепринятый период ночного покоя – с 23:00 вечера до 6:00 утра.

Ваше домашнее животное – ваша ответственность! На природе всегда держите собаку на поводке! Убирайте экскременты своего питомца в общественном месте – на туристической тропе, в месте для палаток и на других объектах. Закапывайте их или выбрасывайте в туалет.

Для удовлетворения естественных потребностей пользуйтесь туалетом, имеющимся на подготовленных местах для привала. При отсутствии туалета во время прогулок по природному ландшафту и в лесу, закапывайте свои отходы жизнедеятельности в землю.

Находясь у водоема, мойте посуду и мойтесь сам на суше, подальше от кромки воды. Моющими средствами пользуйтесь в случае крайней необходимости, обычно хватает чистой воды.

Уходя, ничего не оставляйте и убирайтесь на месте остановки.

Всегда забирайте с собой возникший мусор – следуйте принципу «Все, что я способен принести, я способен и унести с собой».

В местах для остановки, если это возможно, сортируйте мусор!

Разжигайте костер только в предназначенном для этого и соответствующим образом обозначенном месте, во время, когда разрешено разжигать огонь. Приезжая на машине, берите с собой дрова или уголь.

Разжигая костер, предпочтите крытое место для костра и соблюдайте требования пожарной безопасности.

Считаюсь с другими пользователями, поскольку подготовленные места для костра находятся в общем пользовании.

Разводя огонь, используйте готовые дрова или упавшие ветки.

Экономно используйте дрова – поддерживайте огонь в костре, но старайтесь, чтобы он был как можно меньше.

Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Когда уходите, как следует тушите огонь.

Принесенный с собой гриль используйте только на подготовленном и специально отмеченном месте для разведения костра, использованные угли для гриля высыпайте на место для костра.

Одноразовый гриль используйте только на подготовленном негорючем основании. При его отсутствии – на минеральной почве. Угли высыпайте на место для костра. В мусорный ящик для бытовых отходов выбрасывайте уже остывший одноразовый гриль. При возможности, используйте деревянный одноразовый гриль.

В неподготовленном месте без обозначений используйте только примус.

Множество лесных пожаров вызвано небрежностью! Курение также разрешено только в подготовленных местах для костров.

О лесном пожаре сообщите по номеру телефона 112.

Источник: https://loodusegakoos.ee/