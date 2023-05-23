«НА ЧЕМОДАНАХ» ⟩ Белорусы расскажут в Таллинне о своей жизни в эмиграции: будет смешно!

Мини-тур носит название «На чемоданах» не просто так: ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы - «на чемоданах».

Фото: Промо

На концертах через призму юмора комики Pan Standup расскажут свои новые истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции. И, конечно, гостей ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который сделает из самых серьезных и сложных тем источник заливистого смеха.

Фото: Промо

Участники

Максим Коновал. Сценарист, стендап-комик. Неоднократный победитель шоу «Рассмеши комика», участник серии благотворительных концертов «Доброго вечора! Ми з України!».

Дима Нарышкин. Профессиональный стендап-комик с более чем 10-летним стажем, бывший продюсер Минского стендап-клуба, основатель YouTube-канала «УСЕ СВАІ».