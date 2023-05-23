Спустя четыре месяца: стало известно, когда Романа Костомарова выписывают из больницы

По данным источника сайта, олимпийского чемпиона в танцах на льду собираются выписать в конце мая. В настоящее время звездного пациента готовят к протезированию, он проходит курс специальных занятий под наблюдением тренеров и пребывает в хорошем самочувствии. Напомним, за время лечения фигурист частично лишился стоп и кистей рук в результате развившегося на фоне сепсиса некроза.