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Спустя четыре месяца: стало известно, когда Романа Костомарова выписывают из больницы

Limon.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

Фигуриста Романа Костомарова готовят к выписке из больницы, в которой он пробыл с января. Спустя четыре месяца лечения олимпийский чемпион наконец сможет оказаться дома. Об этом сообщают «Известия». Даже известно, когда именно Костомаров покинет медучреждение.

По данным источника сайта, олимпийского чемпиона в танцах на льду собираются выписать в конце мая. В настоящее время звездного пациента готовят к протезированию, он проходит курс специальных занятий под наблюдением тренеров и пребывает в хорошем самочувствии. Напомним, за время лечения фигурист частично лишился стоп и кистей рук в результате развившегося на фоне сепсиса некроза.

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