И снова без лифчика: эстонская красотка, живущая в Финляндии, продемонстрировала шикарную фигуру в обтягивающем платье

Фитнес-красотка Эрна Хуско никого не оставит равнодушным: она ​​разгуливает в Амстердаме без лифчика или скрывается от фанатов, заправляя свою машину.

На этот раз Хуско решила позировать на весеннем солнышке в красивом обтягивающем платье, ведь такой яркой женщине действительно нечего скрывать.

«Случалось ли так, что бабочки в животе дарили вам двойное счастье? Как здорово вернуться домой в Финляндию, здесь настоящее лето!» - восклицает Хуско в своем посте.

Создается впечатление, что она уже подготовилась к грядущему лету: наряд уже выбран, а в животе порхают бабочки. Чего еще можно хотеть?