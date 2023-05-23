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Мужчина отрезал себе нос, уши и провел паяльником по лицу: как он выглядит – уму непостижимо!

Limon.ee
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Татуировки. Иллюстративное фото.
Татуировки. Иллюстративное фото. Фото: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock

Бразильский фанат модификаций тела был назван «дьяволом» после того, как испугал своим последним поступком, сообщает nypost.

Фернандо Франко де Оливейра, родом из Сан-Паулу, впервые начал менять свою внешность более двух десятилетий назад и теперь может похвастаться раздвоенным языком, татуированными глазами и зубами вампира. Об этом пишет nypost.com.

Но некоторые говорят, что татуировщик зашел слишком далеко после того, как недавно провел паяльником справа по лицу, чтобы оставить толстые шрамы от лба к подбородку.

Де Оливейра поделился в Instagram видео, демонстрирующим его последнюю модификацию тела, но оно было удалено, возможно, из-за того, что обеспокоенные пользователи сообщили о шокирующих кадрах.

«Это дьявол!» — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

Другой назвал бразильца «Сатаной» под клипом, набравшим более 51 тысячи просмотров к удалению.

«Я всегда хотел отличаться от общества, поэтому я начал разрабатывать свои модификации в 2000 году», – рассказал де Оливейра NeedToKnow.co.uk о начале своей физической трансформации. «То есть я начал делать татуировки на своем теле, и к 2014 году я был полностью покрыт».

Де Оливейре даже нанесли чернила на глазные яблоки.

«Я начал с татуировки на глазах, потом появились имплантаты, мне отрезали уши, нос, вставили зубы вампира, и теперь у меня есть шрамы», — с гордостью заявил он.

Несмотря на критику в Сети, тату-мастер говорит, что большинство людей положительно реагируют на его шокирующую внешность.

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