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Врачи чудом спасли 55-летнего мужчину: как этот предмет оказался у него в желудке?

Limon.ee
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Та самая бутылка, извлеченная из желудка 55-летнего мужчины.
Та самая бутылка, извлеченная из желудка 55-летнего мужчины. Фото: Newslions / SWNS / SCANPIX

Врачи удалили восьмидюймовую пластиковую бутылку из желудка пациента после того, как ее заметили на рентгеновских снимках. Операция прошла успешно. 

У 55-летнего мужчины из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш целая бутылка застряла в брюшной полости - после того, как он якобы проглотил ее целиком, пишет издание DailyMail.

Врач Манодж Чоудхари удалил неповрежденную бутылку во время спасательной операции.
Врач Манодж Чоудхари удалил неповрежденную бутылку во время спасательной операции. Фото: Newslions / SWNS / Scanpix

Врач Манодж Чоудхари удалил неповрежденную бутылку во время спасательной операции.

Инцидент произошел 16 мая в округе Чхатарпур, и неясно, как бутылка оказалась в желудке пациента. После операции он находится под наблюдением медиков. 

Фото: Newslions / SWNS/ Scanpix

В сентябре врачам больницы медицинского колледжа Бурдван в Нью-Дели пришлось хирургическим путем удалить из желудка 27-летнего мужчины семи с половиной дюймовый флакон дезодоранта.

Мужчина обратился в отделение неотложной помощи больницы с жалобами на боли в животе. Позже врачи обнаружили в его желудке флакон дезодоранта.

После проведения анализов они решили удалить флакон с помощью операции.

Доктор Ариндам Гош рассказал News18, что флакон дезодоранта попал в прямую кишку за 20 дней до этого.

«Это был серьезный вызов для всех нас, мы отнеслись к нему с предельной осторожностью», - сказал представитель больницы Тапас Гош.

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