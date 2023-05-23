Врачи чудом спасли 55-летнего мужчину: как этот предмет оказался у него в желудке?

Врачи удалили восьмидюймовую пластиковую бутылку из желудка пациента после того, как ее заметили на рентгеновских снимках. Операция прошла успешно.
У 55-летнего мужчины из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш целая бутылка застряла в брюшной полости - после того, как он якобы проглотил ее целиком, пишет издание DailyMail.
Врач Манодж Чоудхари удалил неповрежденную бутылку во время спасательной операции.
Инцидент произошел 16 мая в округе Чхатарпур, и неясно, как бутылка оказалась в желудке пациента. После операции он находится под наблюдением медиков.
В сентябре врачам больницы медицинского колледжа Бурдван в Нью-Дели пришлось хирургическим путем удалить из желудка 27-летнего мужчины семи с половиной дюймовый флакон дезодоранта.
Мужчина обратился в отделение неотложной помощи больницы с жалобами на боли в животе. Позже врачи обнаружили в его желудке флакон дезодоранта.
После проведения анализов они решили удалить флакон с помощью операции.
Доктор Ариндам Гош рассказал News18, что флакон дезодоранта попал в прямую кишку за 20 дней до этого.
«Это был серьезный вызов для всех нас, мы отнеслись к нему с предельной осторожностью», - сказал представитель больницы Тапас Гош.