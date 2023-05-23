Песни на русском на улицах Риги: музыкантов ожидают новые правила?

В начале мая, впервые в этом году, рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK) с другом решили поехать в Межапарк и спеть на улице свои песни под гитару, преимущественно на русском языке. Желание спеть в полупустынном районе Риги ознаменовалось приездом полицейского экипажа, сообщает RUS TVNET.
Об этом молодой человек рассказал в соцсетях. По его словам, стражи правопорядка петь ему не запретили, но, так как тексты были на русском языке, они минут 30-40 стояли и слушали.
Эта история привлекла внимание общественности, роликом Сергея стали делиться в соцсетях. Появились предположения о возможной цензуре. Klik обратился к музыканту, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.
Кроме того, представитель Рижской муниципальной полиции ответил на вопросы Klik о правилах относительно исполнения музыки на улицах. В том числе на русском языке.