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Песни на русском на улицах Риги: музыкантов ожидают новые правила?

Раиса Смирнова
, Журналист
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Рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK)
Рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK) Фото: Martiņš Otto/ TVNET/Facebook /коллаж TVNET

В начале мая, впервые в этом году, рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK) с другом решили поехать в Межапарк и спеть на улице свои песни под гитару, преимущественно на русском языке. Желание спеть в полупустынном районе Риги ознаменовалось приездом полицейского экипажа, сообщает RUS TVNET.

Об этом молодой человек рассказал в соцсетях. По его словам, стражи правопорядка петь ему не запретили, но, так как тексты были на русском языке, они минут 30-40 стояли и слушали.

Эта история привлекла внимание общественности, роликом Сергея стали делиться в соцсетях. Появились предположения о возможной цензуре. Klik обратился к музыканту, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

Кроме того, представитель Рижской муниципальной полиции ответил на вопросы Klik о правилах относительно исполнения музыки на улицах. В том числе на русском языке.

Что случилось?

В беседе с RUS TVNET Сергей рассказал, что людей в тот день в Межапарке было не очень много. Все было хорошо, но, со слов Сергея, "попался один неугомонный паренек", которому не понравилось, что звучат песни на русском языке.

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