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Берегите здоровье! Три знака Зодиака, которых ждут ЧП 23 мая

Limon.ee
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Здоровье - главное в жизни. Иллюстративное фото
Здоровье - главное в жизни. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Раки

У детей знака зодиака Рак возможны боли в желудке, поэтому родителям следует строго следить за их питанием. А проблемы с дыханием ожидают некоторых пожилых Раков, поэтому вам следует поберечься и не перенапрягаться. Беременные женщины

Скорпионы

Скорпионы должны быть осторожны и принимать пищевые добавки. Медитация и дыхательные упражнения помогут вам снять стресс. Некоторые из вас могут быть склонны к простудным заболеваниям, но ничего серьезного в этом нет.

Козероги

Пожилые Козероги могут страдать от болей в суставах, поэтому вам следует успокоиться и как следует отдохнуть. Молодым представителям знака следует избегать стрессов, чтобы избежать проблем с давлением.

Некоторые из вас более чем обычно склонны к несчастным случаям, поэтому вам следует быть очень осторожными, особенно за рулем, предупреждает Телепрограмма.

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