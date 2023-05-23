Берегите здоровье! Три знака Зодиака, которых ждут ЧП 23 мая

Раки

У детей знака зодиака Рак возможны боли в желудке, поэтому родителям следует строго следить за их питанием. А проблемы с дыханием ожидают некоторых пожилых Раков, поэтому вам следует поберечься и не перенапрягаться. Беременные женщины

Скорпионы

Скорпионы должны быть осторожны и принимать пищевые добавки. Медитация и дыхательные упражнения помогут вам снять стресс. Некоторые из вас могут быть склонны к простудным заболеваниям, но ничего серьезного в этом нет.

Козероги

Пожилые Козероги могут страдать от болей в суставах, поэтому вам следует успокоиться и как следует отдохнуть. Молодым представителям знака следует избегать стрессов, чтобы избежать проблем с давлением.