«Голая аристократка» наигралась в скромность и показала самый шокирующий образ Канн

Вечером 16 мая на Лазурном Берегу Франции премьерой фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли торжественно открылся Каннский фестиваль, пишет Woman.

Дочка 6-го маркиза Бристоля, который в свое время был изгнан из Великобритании за финансовые махинации, посетила вечеринку после премьеры фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и точно привлекла к себе все внимание. Для красной дорожки она выбрала блестящее фиолетовое платье с невероятно глубоким декольте, а образ дополнила черными босоножками. Уверены, даже не все супермодели чувствовали бы себя уверенно в похожем аутфите, однако леди Виктория выглядела абсолютно невозмутимой. А ведь одно неловкое движение, и ситуация могла выйти из-под контроля!

Виктория в Каннах. Фото: Laurent Benhamou/sipa

Она уже давным-давно сделала «голые» наряды своей визитной карточкой, причем многие из них «выгуливала» именно в Каннах. Бывали случаи, когда ее даже выгоняли с красных дорожек, чтобы избежать лишних разговоров, но аристократка не отступала и брала фестиваль штурмом: ругалась с охраной, вспоминала имена влиятельных друзей (среди ее бывших бойфрендов - опальный принц Эндрю) и рано или поздно все-таки прорывалась к фотографам.

Еще один наряд Виктории на Каннском фестивале. Фото: SYSPEO/SIPA