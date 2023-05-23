ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский бармен выиграл в престижном конкурсе коктейлей

Эстонский бармен стал победителем балтийского финала престижного конкурса коктейлей World Class.
Эстонский бармен Эрик Таммелехт выиграл балтийский финал Diageo World Class, считающийся олимпиадой для барменов, и в сентябре он отправится на мировой финал в Бразилию, чтобы представить весь регион стран Балтии.
«Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только определяет лучших, но и предлагает пройти хорошую школу мастерам коктейлей и всем желающим», – сказал один из судей финала конкурса в странах Балтии, известный бармен Тармо Пийр. Он добавил, что эстонская делегация была представлена очень хорошо, а сильными сторонами бармена Эрика Таммелехта оказались креативность, хорошая подготовка и технические навыки. Эрик особенно преуспел в неожиданных задачах, к которым он сумел очень быстро адаптироваться и при выполнении которых многие другие участники потеряли баллы.
Победитель финала в странах Балтии Эрик Таммелехт чувствует себя после победы более чем уверенно. «Моё умение сохранять спокойствие в напряжённой конкуренции и умение работать максимально чисто способствовали победе, ведь коктейли у всех участников были больше, чем идеальными. Но World Class – это гораздо больше, чем просто хорошие коктейли, это соревнование, где гостеприимство и увлекательные истории о коктейлях создают целостное впечатление от коктейлей. Для меня это большая честь и большая ответственность перед всеми барменами из стран Балтии, потому что я еду представлять наш регион и хочу выступить самым запоминающимся образом», – сказал Таммелехт.
В январе стартовал сезон соревнований World Class в Эстонии, который организовало предприятие Prike, ведущий импортёр напитков в странах Балтии. Чтобы попасть на финальный конкурс в Ригу, участникам предстояло пройти мастер-классы и разработать коктейли с заранее заданными компонентами. В результате были выявлены шесть лучших участников из Эстонии, которые накануне уик-энда приступили к соревнованиям с двенадцатью лучшими из Литвы и Латвии.
На конкурсе в Риге участникам предстояло решать как подготовленные, так и неожиданные задания, в которых оценивались вкусовые характеристики, внешний вид и нюансы экологичности коктейлей барменов, а также навыки презентации и рассказывания историй.
Жюри конкурса состояло из лучших специалистов мира коктейлей. В состав жюри из шести человек входили по одному судье от каждой страны Балтии, а среди иностранных гостей, оценивавших коктейли, были автор книги «Духовный кофе» и владелец бара Maybe Sammy Sydney Мартин Худак, посол бренда Tanqueray No Ten Global Дженна Ба и обладатель третьего места на World Class Global 2022 Витезслав Цирок.
Конкурс World Class, который инициировал британский концерн по производству напитков Diageo, является одним из самых важных мировых конкурсов для барменов высшего уровня, который влияет на культуру коктейлей во всём мире и в ходе которого определяется лучший мастер коктейлей. В Эстонии конкурс Diageo World Class организовывает предприятие Prike, ведущий импортёр напитков в странах Балтии. Эстонские бармены впервые приняли участие в конкурсе World Class в 2016 году. В следующем году к ним присоединились латвийские и литовские бармены, и с тех пор страны Балтии в финале представляет общий участник от всех трёх стран.