ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский бармен выиграл в престижном конкурсе коктейлей

Эстонский бармен Эрик Таммелехт выиграл балтийский финал Diageo World Class, считающийся олимпиадой для барменов, и в сентябре он отправится на мировой финал в Бразилию, чтобы представить весь регион стран Балтии.

«Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только определяет лучших, но и предлагает пройти хорошую школу мастерам коктейлей и всем желающим», – сказал один из судей финала конкурса в странах Балтии, известный бармен Тармо Пийр. Он добавил, что эстонская делегация была представлена очень хорошо, а сильными сторонами бармена Эрика Таммелехта оказались креативность, хорошая подготовка и технические навыки. Эрик особенно преуспел в неожиданных задачах, к которым он сумел очень быстро адаптироваться и при выполнении которых многие другие участники потеряли баллы.