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ПОСЛЕДНЕЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ⟩ Отец двоих детей помог семейству уток перейти дорогу, но внезапно произошла трагедия

Марью Рыммель
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Кадр перед трагедией.
Кадр перед трагедией. Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost / KCRA 3 / William Wimsatt

Трагедия произошла 18 мая. Мужчина ехал со своими детьми по оживленному шоссе, когда заметил утиное семейство, пытающееся перейти на другую сторону. Он припарковал машину на обочине и пошел помогать пернатым, вызвав всеобщее умиление. 

Инцидент произошел в Калифорнии, на пересечении Парк Драйв и бульвара Стэнфорд Ранч в Роклине. Мужчина вышел из машины, оставив детей наблюдать за происходящим. Он помог утке перевести семерых утят через дорогу. Его милый поступок запечатлел 12-летний Уильям Уимсат, ехавший в другой машине.

Мальчик рассказал журналистам: «Мужчина вышел из машины, подгонял уток, все аплодировали, потому что его поступок был очень милым. Он помог утятам забраться на бордюр».

Семья Уимсат поблагодарила мужчину за его доброе дело, но через несколько мгновений 17-летняя девушка, ехавшая на автомобиле в восточном направлении по бульвару Стэнфорд Ранч, насмерть сбила добродетеля.

«Все, что я помню, это страшный звук удара, мужчину отбросило через весь перекресток, – рассказал мальчик, – его ботинки и один из носков упали прямо перед нашей машиной. Он был единственным человеком, который вышел и попытался помочь уткам, и, вероятно, он был самым добрым человеком во всем районе. Это несправедливо». 

После инцидента мать Уильяма вышла из машины и утешила детей сбитого американца, которые сидели в припаркованном автомобиле и стали свидетелями трагедии. Сейчас на месте аварии появился стихийный мемориал с цветами и желтыми резиновыми уточками. У погибшего остались жена и двое детей, пишет NBC News.

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