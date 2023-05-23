ПОСЛЕДНЕЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ⟩ Отец двоих детей помог семейству уток перейти дорогу, но внезапно произошла трагедия

Инцидент произошел в Калифорнии, на пересечении Парк Драйв и бульвара Стэнфорд Ранч в Роклине. Мужчина вышел из машины, оставив детей наблюдать за происходящим. Он помог утке перевести семерых утят через дорогу. Его милый поступок запечатлел 12-летний Уильям Уимсат, ехавший в другой машине.

Мальчик рассказал журналистам: «Мужчина вышел из машины, подгонял уток, все аплодировали, потому что его поступок был очень милым. Он помог утятам забраться на бордюр».

Casey Rivara (41) pulled over to help a mamma duck & her babies cross a road in California. Shortly after he was hit and killed by a teen driver. His children were in his car, it's all gut wrenching. RIP hero.



GoFundMe: https://t.co/GBtF47GW0b#GoFundMe #DoSomeGood #RIP — Patty Dixon🇺🇲🇺🇦 (@PattyLDixon) May 23, 2023

Семья Уимсат поблагодарила мужчину за его доброе дело, но через несколько мгновений 17-летняя девушка, ехавшая на автомобиле в восточном направлении по бульвару Стэнфорд Ранч, насмерть сбила добродетеля.

«Все, что я помню, это страшный звук удара, мужчину отбросило через весь перекресток, – рассказал мальчик, – его ботинки и один из носков упали прямо перед нашей машиной. Он был единственным человеком, который вышел и попытался помочь уткам, и, вероятно, он был самым добрым человеком во всем районе. Это несправедливо».

#KITALO!! Omusajja Casey Rivara omutuuze mu ssaza lya California emmotoka emutomedde nemutta bw’abadde ayamba obwana bw’embaata okusala ekkubo. pic.twitter.com/rWQ1NSOazm — BBS TEREFAYINA (@bbstvug) May 23, 2023