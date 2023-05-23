Вт, 23.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Звезда сериала «Рим» и фильмов Marvel скоропостижно скончался в 58 лет

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Актер Рэй Стивенсон.
Актер Рэй Стивенсон. Фото: STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Британский актер Рэй Стивенсон, снявшийся в сериале «Рим» и фильмах про Тора от Marvel, «Король Артур», «Адский бункер», скоропостижно умер на съемках в Италии в возрасте 58 лет.

Как пишет la Repubblica, Стивенсон попал в больницу два дня назад. Он почувствовал себя плохо во время съемок на острове Искья, Италия. 22 мая состояние актера ухудшилось, спасти его не удалось.

Актер начал сниматься в кино в 1993-м. За свою тридцатилетнюю карьеру он сыграл во множестве фильмов и сериалов, среди которых: «Король Артур», «Рим», «Декстер», «Каратель: Территория войны», «Тор» и «RRR: Рядом ревет революция».

Перед кончиной актер работал над фильмом «Кассино на Искье», где ему предстояло сыграть опальную звезду боевиков, пытающуюся возродить свою карьеру и последствия ухода из семьи ради славы.

Одной из грядущих ролей Стивенсона должен был стать Бэйлан Сколл - один из главных антагонистов в шоу «Асока» по «Звездным войнам».

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх