Звезда сериала «Рим» и фильмов Marvel скоропостижно скончался в 58 лет

Как пишет la Repubblica, Стивенсон попал в больницу два дня назад. Он почувствовал себя плохо во время съемок на острове Искья, Италия. 22 мая состояние актера ухудшилось, спасти его не удалось.

Актер начал сниматься в кино в 1993-м. За свою тридцатилетнюю карьеру он сыграл во множестве фильмов и сериалов, среди которых: «Король Артур», «Рим», «Декстер», «Каратель: Территория войны», «Тор» и «RRR: Рядом ревет революция».

Перед кончиной актер работал над фильмом «Кассино на Искье», где ему предстояло сыграть опальную звезду боевиков, пытающуюся возродить свою карьеру и последствия ухода из семьи ради славы.