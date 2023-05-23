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НЕВЕРОЯТНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ⟩ Пара сбросила почти 130 килограммов ради исполнения заветной мечты

Трийн Пальмипуу
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Фото: Caters News Agency/Scanpix

Супруги Кайри и Карл Доран из Дублина в Ирландии похудели почти на 130 килограммов ради исполнения давней мечты.

Кайри утверждает, что располнела до 130 кг из-за гормональных нарушений в организме. У нее был синдром поликистозных яичников, нарушения в работе щитовидки и эндометриоз. Ее муж тоже страдал от ожирения и весил порядка 160 кг, пишет Daily Mirror.

Пара захотела завести ребенка, и после нескольких неудачных попыток супруги обратились к врачам. Медики заявили, что перед обследованием и лечением необходимо похудеть. Кайри решилась на операцию по уменьшению объема желудка, после чего сбросила более 60 кг. Супруг последовал примеру жены и также похудел на 60 кг. В сумме пара избавилась почти от 130 килограммов, что помогло им решить проблемы со здоровьем.

Теперь Кайри весит 70 кг.
Теперь Кайри весит 70 кг. Фото: Caters News Agency/Scanpix

Теперь супруги придерживаются правильного питания и с нетерпением ждут, когда станут родителями. После избавления от лишнего веса врачи согласились помочь паре зачать ребенка.

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