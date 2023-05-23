Гороскоп на неделю 22-28 мая 2023: Овнам – романтика, Скорпионам - сюрпризы

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому необходимо следить за питанием, кому давать отпор, а кому придержать язык за зубами.

Гороскоп на неделю – Овен

Ваша производительность на работе значительно улучшится, а коллеги будут поддерживать вас в крупных проектах. На следующей неделе вы поставите свое здоровье на первое место и, возможно, присоединитесь к медитативным сеансам. Вы обнаружите, что заинтересованы в открытии бизнеса. Если это так, вы должны ценить вклад клиентов. Ваша личная жизнь будет полна романтики.

Гороскоп на неделю – Телец

Вам следует опасаться сплетен на рабочем месте и сосредоточиться на поставленных задачах. Вы должны попытаться отрегулировать свое кровяное давление и заняться деятельностью, которая поможет вам достичь душевного спокойствия.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На работе вы приобретете новый навык, а руководители заметят ваш трудолюбие. Вы должны быть готовы, так как новая возможность появится на вашем пути. Астролог предлагает вам заняться йогой и позаботиться о своем здоровье

Гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя может быть неблагоприятной для вас в профессиональном плане, потому что таблицы прогнозов показывают, что ваш начальник может быть вами недоволен. Вы должны сохранять спокойствие и не реагировать в любой ситуации. Ваши коллеги окажут поддержку. Астролог посоветовал следить за хорошим сном, своевременным питанием и кальцием.

Гороскоп на неделю – Лев