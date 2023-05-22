Вт, 23.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Весна. Фото иллюстративное.
Весна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 23 мая: приметы и предостережения.

В этот день принято было заниматься изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными.

В этот день принято было печь вкусные пирожки, булочки, торты, сообщает «Главред».

Верили, что именно 23 мая земля празднует свой день рождения. И существует немало запретов.

23 нужно было положить в мелочь и небольшую сумму бумажных денег, чтобы у вас всегда было финансовое благополучие.

Что нельзя делать 23 мая

  • Нельзя 23 мая отказывать нуждающимся в помощи. Если вы встретили бездомное животное, то накормите его.
  • Нельзя 23 мая работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья.
  • 23 мая нельзя делать необдуманные покупки. Сегодня нужно постараться хорошенько сэкономить и тогда весь год вы проведёте в достатке.
  • Нельзя 23 мая обманывать, даже для благой цели. Все тайное обязательно станет явным и любые хорошие намерения обернутся для вас бедой.

Приметы на 23 мая

  • Если куры хорошо несутся, то это к благополучному году.
  • Если ласточки низко летают, то значит пойдет дождь.
  • Если у пчел сильно шумно, то это к жарким дням.
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх