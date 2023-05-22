ТАКОЙ СПРОС? ⟩ «Магазин даже не был открыт!»: мужчина из Тарту удивлен, что не успел купить популярный товар IKEA

«В четверг мы пошли в магазин ИКЕА и купили уличный шатер, к которому необходимо было докупить сетки от насекомых», - рассказывает Майт, который живет в Тарту. Продавец сказал ему, что можно зарегистрировать свой адрес электронной почты на сайте, чтобы получить уведомление, когда необходимый товар снова появится в магазине. «Они сказали мне, что товар будут на складе ночью, и тогда я смогу сразу же оформить заказ и получить нужные мне товары в пункте выдачи в Тарту».

По словам Майта, в 8.40 следующего утра он получил уведомление о том, что необходимые сетки теперь есть в наличии. «В 08.54 я получил подтверждение, что заказ был размещен, я был быстр!» – вспоминает он, добавляя, что должен был получить заказ из тартуского центра выдачи товаров в воскресенье.

Затем в почтовом ящике мужчины появилось письмо о том, что данного товара все еще нет в наличии. «Тогда я сразу позвонил в службу поддержки IKEA, где сказали, что сетки от насекомых действительно распроданы», – говорит Майт, сомневаясь, что товар действительно был распродан за 14 минут. «Магазин даже не был открыт!»