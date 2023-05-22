Мужчина из Тарту приобрел в знаменитом магазине IKEA дачный шатер, для которого также потребовалось купить сетки от насекомых. «Весь процесс заказа занял всего 14 минут, я был быстр!» – вспоминает Майт, который до сих пор кормит комаров под дачным шатром без стенок.
ТАКОЙ СПРОС? ⟩ «Магазин даже не был открыт!»: мужчина из Тарту удивлен, что не успел купить популярный товар IKEA
«В четверг мы пошли в магазин ИКЕА и купили уличный шатер, к которому необходимо было докупить сетки от насекомых», - рассказывает Майт, который живет в Тарту. Продавец сказал ему, что можно зарегистрировать свой адрес электронной почты на сайте, чтобы получить уведомление, когда необходимый товар снова появится в магазине. «Они сказали мне, что товар будут на складе ночью, и тогда я смогу сразу же оформить заказ и получить нужные мне товары в пункте выдачи в Тарту».
По словам Майта, в 8.40 следующего утра он получил уведомление о том, что необходимые сетки теперь есть в наличии. «В 08.54 я получил подтверждение, что заказ был размещен, я был быстр!» – вспоминает он, добавляя, что должен был получить заказ из тартуского центра выдачи товаров в воскресенье.
Затем в почтовом ящике мужчины появилось письмо о том, что данного товара все еще нет в наличии. «Тогда я сразу позвонил в службу поддержки IKEA, где сказали, что сетки от насекомых действительно распроданы», – говорит Майт, сомневаясь, что товар действительно был распродан за 14 минут. «Магазин даже не был открыт!»
Майт также позвонил в службу поддержки, где узнал, что он такой не один. «Нам сказали, что, возможно, проблема могла быть в том, что в магазине не оказалось необходимого товара, но магазин еще даже не был открыт, почему мой заказ был отменен?» - спрашивает мужчина.
ИКЕА комментирует ситуацию
«Наши летние товары очень популярны, и, к сожалению, в связи с серьезными проблемами с доставкой по всей Европе, их не хватает, поэтому действительно может случиться так, что некоторые покупатели не получат товар», – отмечает Иви, консультант Центра поддержки клиентов ИКЕА, добавляя, что ситуации, когда покупатель уже сделал онлайн-заказ, но так и не получил заказанный товар, действительно могут иметь место.
«У нас есть магазин в дополнение к интернет-магазину, и покупатели, которые физически находятся в магазине, просто покупают товары, и поэтому товаров может не оказаться в наличии, когда опирает время комплектации онлайн заказа, что, похоже, и произошло в данном случае», – отмечает консультант.