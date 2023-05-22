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Покой им только снился! 1000 обеспеченных жителей Финляндии устроили оргию на природе

Limon.ee
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Секс. Снимок иллюстративный.
Секс. Снимок иллюстративный. Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock

В Финляндии в прошедшие выходные было нескучно. На горнолыжном курорте Химосе одновременно собрались 1000 посетителей сайта интим-знакомств для свингеров Xperience United и более 700 любителей дорогих автомобилей марки «Мерседес-Бенз». Все они на одной волне ушли в отрыв. 

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на достоверные источники, все домики, гостиницы и рестораны, а также палатки были заполнены людьми, пишет Iltalehti.

На самом финском портале свободомыслящих насчитывается несколько тысяч посетителей, он действует в Финляндии уже почти 10 лет. Целью сайта является объединение свободных духом людей в возрасте от 18 до 80 лет, независимо от сексуальной ориентации или пола.

Одним из ключевых обещаний сайта является обеспечение конфиденциальности своих членов, поскольку многие из них - одинокие люди, которые работают на разных работах и скрывают свои увлечения от близких.

Корреспондент газеты Iltalehti связался по телефону с одним из тех, кто побывал на этом секс-марафоне. По словам участника, эта встреча была самой жаркой в истории клуба. 

«Весна делает людей сумасшедшими и дикими, каждый может быть тем, кем хочет. Солнце светит, в домиках жарко, сауны прогреты. Любого можно пригласить в свой домик. Групповые занятия - обычное дело, это то, к чему мы стремимся», - сказал он, не добавив, что подразумевается под таким видом деятельности.

Гостей развлекала музыкальная группа, сформированная посетителями сайта. В ресторане Himos, который был основным местом проведения вечеринки, действовал обычный строгий дресс-код и правила поведения, но в домиках всё было более непринужденно.

Во время таких встреч обычно царит приятная атмосфера: люди не употребляют слишком много алкоголя, не ведут себя слишком шумно. Атмосфера эротическая, и каждый может быть анонимным. Вам не нужно сообщать свою профессию, место жительства, семейное положение, даже имя и возраст. Многие используют свой ник из интернета. 

Сотни коттеджей и домиков в Химосе были заполнены, где этим вечером и ночью царила атмосфера весны. Представители интернет-портала для свингеров организовали вечер в ресторане с развлекательной программой только для членов клуба, статус проверяли на входе. Участники уик-энда могли сами договариваться о своем размещении и аренде коттеджей. Домики и кровати в них были организованы для групп из 2-10 человек.

Один активный участник в среднем приглашался в четыре коттеджа на вечер и ночь. «Да, это требует физической подготовки и выносливости», - смеется член клуба и подчеркивает, что в ресторане он был одет так, как это требуется в Финляндии.

По рассказам участников, гости вечеринки, находясь в коттеджах, были скорее раздеты, чем одеты, а ближе к утру нагота стала обычным явлением. В одном из коттеджей, по словам одного из членов клуба свингеров, устраивались оргии с участием двадцати человек.

Те, кто заинтересован в обмене парами, организовали ряд специальных мероприятий в Финляндии предстоящим летом. Среди тем - тантрический секс, прикосновения, нудизм и «девичья любовь».

«Вы не должны быть одиноки, и в Финляндии растет интерес к такому мышлению», - подчеркивает член клуба.

Журналисты газеты Iltalehti также встретились с Сари Петтерссон, секретарем финского клуба «Мерседес-Бенз», которая тоже побывала на весеннем мероприятии в Химосе, ей очень понравилась организация и атмосфера праздника. 

250 гостей секс-марафона приехали на мероприятие на автомобилях этой марки. Организаторы уже с нетерпением планируют следующую вечеринку. 

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