Покой им только снился! 1000 обеспеченных жителей Финляндии устроили оргию на природе

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на достоверные источники, все домики, гостиницы и рестораны, а также палатки были заполнены людьми, пишет Iltalehti.

На самом финском портале свободомыслящих насчитывается несколько тысяч посетителей, он действует в Финляндии уже почти 10 лет. Целью сайта является объединение свободных духом людей в возрасте от 18 до 80 лет, независимо от сексуальной ориентации или пола.

Одним из ключевых обещаний сайта является обеспечение конфиденциальности своих членов, поскольку многие из них - одинокие люди, которые работают на разных работах и скрывают свои увлечения от близких.

Корреспондент газеты Iltalehti связался по телефону с одним из тех, кто побывал на этом секс-марафоне. По словам участника, эта встреча была самой жаркой в истории клуба.

«Весна делает людей сумасшедшими и дикими, каждый может быть тем, кем хочет. Солнце светит, в домиках жарко, сауны прогреты. Любого можно пригласить в свой домик. Групповые занятия - обычное дело, это то, к чему мы стремимся», - сказал он, не добавив, что подразумевается под таким видом деятельности.

Гостей развлекала музыкальная группа, сформированная посетителями сайта. В ресторане Himos, который был основным местом проведения вечеринки, действовал обычный строгий дресс-код и правила поведения, но в домиках всё было более непринужденно.