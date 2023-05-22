Как с обложки глянца: под этими знаками Зодиака рождаются самые красивые люди

Они от природы обладают невероятной привлекательностью, используя это в качестве своего главного козыря, пишет Униан.
Астрологи назвали знаки Зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди. От природы они очень привлекательные, поэтому им не нужны ни уколы красоты, ни салонные процедуры. Кто в списке - читайте в материале.
Лев
Львы - очень уверенные в себе, и недаром. Они очень харизматичные и красивые. К тому же еще и умные! Они часто обладают густыми красивыми волосами, которые не требуют укладки, и выглядят как голливудская прическа в любое время.
У них четкие и приятные черты лица, выразительные скулы, пухлые губы, глубокие глаза и ровный нос.
Еще одна сильная сторона Львов - это их фигура. Они обладают длинными стройными ногами, осиной талией и подтянутыми бедрами без особых усилий в спортзале.
Скорпион
Люди, рожденные под этим знаком - настоящие счастливчики. С детства они очень красивые, поэтому пользуются популярностью среди своих сверстников. С возрастом красота только усиливается, позволяя Скорпионам реализовывать себя в модельном деле или в качестве актера.
У Скорпионов очень красивые глаза и губы, но главная фишка - это зона декольте. Женщины-Скорпионы довольно стройные, а бюст у них пышный и аккуратный.
Рыбы
Рыбы от природы высокие, худенькие, обладают нетипичной внешностью, что позволяет им сниматься в кино, играть в театре или быть моделью. У Рыб хороший вкус, что, в дополнении с идеальной фигурой, становится билетом в успешную жизнь.
Представители этого знака Зодиака фотогеничны со всех сторон. Их улыбка не останется незамеченной ни при каких обстоятельствах.