80 ЕВРО В ЧАС ⟩ Работающий врачом Антти рассказал о том, как сводит концы с концами на свою зарплату

Работа врача не только тяжелая и ответственная, но и тяжело сказывается на нервной системе: как бы врачи ни старались и отдавали все силы, иногда пациент умирает.

За шесть лет работы врачом 33-летний Антти Фриман работал на скорой помощи, в психиатрической больнице и пульмонологом в медицинском центре.

«После окончания университета я довольно часто менял работу, отчасти из-за своей профессиональной деятельности. В начале своей карьеры, помимо своей нынешней основной работы, я также работал по вызову», - объясняет Антти.

В настоящее время Антти работает врачом по гигиене труда как в муниципальной поликлинике Хельсинки, так и в частной клинике. Портал IltanSanomat расспросил врача о зарплате и его рабочих буднях.

«Мое рабочее время на основной работе - с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Кроме того, несколько дней в месяц я работаю по выходным в качестве врача общей практики и профпатологом в частном медицинском центре. Кроме того, примерно раз в месяц я дежурю в отделении скорой помощи, чтобы поддерживать свои навыки и квалификацию», - рассказал Антти.

Врач говорит, что теперь он старается брать один выходной день в неделю, а также избегает ночных смен, которые ему приходилось выполнять во время учебы. Его общая рабочая нагрузка за неделю составляет в среднем 50-55 часов.