33-летний Антти, работающий врачом в Финляндии, считает, что труд врача, риски и ответственность должны быть справедливо оценены и соответствующим образом оплачены.
80 ЕВРО В ЧАС ⟩ Работающий врачом Антти рассказал о том, как сводит концы с концами на свою зарплату
Работа врача не только тяжелая и ответственная, но и тяжело сказывается на нервной системе: как бы врачи ни старались и отдавали все силы, иногда пациент умирает.
За шесть лет работы врачом 33-летний Антти Фриман работал на скорой помощи, в психиатрической больнице и пульмонологом в медицинском центре.
«После окончания университета я довольно часто менял работу, отчасти из-за своей профессиональной деятельности. В начале своей карьеры, помимо своей нынешней основной работы, я также работал по вызову», - объясняет Антти.
В настоящее время Антти работает врачом по гигиене труда как в муниципальной поликлинике Хельсинки, так и в частной клинике. Портал IltanSanomat расспросил врача о зарплате и его рабочих буднях.
«Мое рабочее время на основной работе - с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Кроме того, несколько дней в месяц я работаю по выходным в качестве врача общей практики и профпатологом в частном медицинском центре. Кроме того, примерно раз в месяц я дежурю в отделении скорой помощи, чтобы поддерживать свои навыки и квалификацию», - рассказал Антти.
Врач говорит, что теперь он старается брать один выходной день в неделю, а также избегает ночных смен, которые ему приходилось выполнять во время учебы. Его общая рабочая нагрузка за неделю составляет в среднем 50-55 часов.
Основная зарплата Антти составляет 6 453 евро в месяц, плюс премии: «Мой доход сильно варьируется от подработки. Дежурным врачом в частной клинике я работаю за 80 евро в час, хотя раньше получал 90 евро. Столько мне платили без лишних вопросов, так как в то время была нехватка врачей».
Врач также говорит, что сейчас он зарабатывает меньше, чем в первые годы своей карьеры. Тогда в больнице небольшого города ему платили от 8 000 до 10 000 евро.
Врач очень сильно удивляется, когда журналист просит его рассказать, как он распоряжается своими доходами. «Мои расходы на жилье высоки - пара тысяч евро в месяц. Но мы с женой можем позволить себе нормальную жизнь и не испытываем финансового напряжения. У меня нет дорогих хобби, лучший способ восстановить силы - побыть на природе и покататься на лыжах», - заключает Антти.
По данным Института развития здоровья, средняя почасовая заработная плата врачей в Эстонии в марте 2022 года составляла 16,86 евро. Средняя почасовая зарплата была самой высокой у врачей, работающих в сфере специализированной помощи (20,65 евро), и самой низкой - у врачей, работающих в сфере реабилитации (14,34 евро). Средняя месячная брутто-зарплата врачей, включая все премии, составила 4 096 евро. Хотя по сравнению со средней зарплатой по Эстонии месячная брутто-зарплата врачей выросла меньше, она все равно более чем в два раза превышает среднюю зарплату по стране.