Знаки Зодиака, из которых получаются худшие друзья — бегите от них!

Мы выбираем в друзья максимально близких по духу людей, и все же астрологи уверены — стоит выяснить, а кто ваш друг по знаку Зодиака. Некоторые знаки могут стать худшими друзьями, которых вы только могли себе представить. Мы выяснили, с кем стоит быть осторожнее.

Овен

Вспыльчивые и бескомпромиссные люди. Они очень быстро сходятся с людьми и умеют находить подход почти к любому человеку, поэтому вокруг них всех много знакомых. Но когда дело доходит до настоящей дружбы, здесь навыки Овна проседают. Овны очень сложно открываются людям, из-за чего кажутся холодными и незаинтересованными. При близком контакте может показаться, что Овен пытается вас подавить и вообще обойти, ведь дух соперничества есть в каждом представителе этого знака. Однако дружба никак не предполагает соперничество.

Скорпион

Еще один непростой для дружбы знак. Он не будет устраивать бурных сцен и строить стену между собой и другом, и все же проблем от Скорпиона вы получите сполна. Очень часто Скорпионы оказываются самыми токсичными друзьями, которые не против переложить свои проблемы на хорошего друга или же могут обсудить вас за спиной, причем выставить не в лучшем свете. А злопамятности Скорпионам не занимать — если вы его чем-то задели, он будет помнить об этом до конца жизни.

Козерог