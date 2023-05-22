Журналист: на машину, на велосипед, на собаку, личный налог - до чего может дойти налоговая реформа в Эстонии?

Поскольку именно сейчас в Эстонии поднимают ставки налогов, что вызвало возмущение оппозиции и заставило оппозиционных депутатов вести себя как необразованные головорезы из плохой школы-интерната, мы могли бы оглянуться в прошлое и посмотреть, какие налоги были в Эстонии раньше. Было бы уместно перенестись в эпоху Первой Эстонской Республики, которая до сих пор считается «золотой», эпоху до Второй мировой войны.

Что говорит брошюра

Не менее двадцати лет я искал книгу «Nõmme juht. Führer. Путеводитель», которая вышла в 1926 году сравнительно небольшим тиражом. Это первая книга о Нымме, которая содержит всевозможную информацию о поселка того времени: здесь мы можем найти адреса магазинов, ресторанов, кафе, мастерских и все остальное, подходящее для информационной брошюры. Видимо, эти брошюры ушли в мусорку, потому что меняются адреса и меняется ситуация, и зачем хранить дома старую информацию.

Однако и в старых брошюрах можно многому научиться.

Итак, давайте посмотрим, какие налоги платили жители поселка Нымме в 1926 году. Если все это сложить, мы обнаружим, что сегодняшнее налоговое бремя - гроши по сравнению с тем, что было раньше.

Заработная плата и налоги

Давайте начнем с зарплаты, чтобы лучше понимать. 1926 год был довольно благополучным с экономической точки зрения, зарплата достигала 1000 марок, что позднее приравнивалось к 100 кронам.

Теперь о налогах.