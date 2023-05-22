Если налоги станут слишком высоки, то люди начнут с ними «мудрить». Но насколько велики налоги, спрашивает эстонский журналист Юку-Калле Райд и смотрит на историю Эстонии столетней давности, где по сравнению с сегодняшним днем можно увидеть очень высокие и совершенно смехотворные налоги, пишет Elu24.
Журналист: на машину, на велосипед, на собаку, личный налог - до чего может дойти налоговая реформа в Эстонии?
Поскольку именно сейчас в Эстонии поднимают ставки налогов, что вызвало возмущение оппозиции и заставило оппозиционных депутатов вести себя как необразованные головорезы из плохой школы-интерната, мы могли бы оглянуться в прошлое и посмотреть, какие налоги были в Эстонии раньше. Было бы уместно перенестись в эпоху Первой Эстонской Республики, которая до сих пор считается «золотой», эпоху до Второй мировой войны.
Что говорит брошюра
Не менее двадцати лет я искал книгу «Nõmme juht. Führer. Путеводитель», которая вышла в 1926 году сравнительно небольшим тиражом. Это первая книга о Нымме, которая содержит всевозможную информацию о поселка того времени: здесь мы можем найти адреса магазинов, ресторанов, кафе, мастерских и все остальное, подходящее для информационной брошюры. Видимо, эти брошюры ушли в мусорку, потому что меняются адреса и меняется ситуация, и зачем хранить дома старую информацию.
Однако и в старых брошюрах можно многому научиться.
Итак, давайте посмотрим, какие налоги платили жители поселка Нымме в 1926 году. Если все это сложить, мы обнаружим, что сегодняшнее налоговое бремя - гроши по сравнению с тем, что было раньше.
Заработная плата и налоги
Давайте начнем с зарплаты, чтобы лучше понимать. 1926 год был довольно благополучным с экономической точки зрения, зарплата достигала 1000 марок, что позднее приравнивалось к 100 кронам.
Теперь о налогах.
Налог на развлечения. От обществ и учреждений поселка Нымме на былы, танцевальные вечера и «маскарадные вечеринки» - 25% от стоимости билета. В брошюре также сообщается: «2 марки от ресторанов и кофеен за каждый стул в те дни, когда играет живая музыка, песни, танцы, спектакли и другие развлечения».
Налог на лошадь частному лицу. 750 марок за лошадь в год.
Налог на собак. 100 марок за собаку в год.
Налог на велосипед. 100 марок за каждый велосипед.
Налог на автомобили и мотоциклы. Здесь объясняют: «Взимается налог с а) лошадиных сил легковых автомобилей и мотоциклов в размере 800 марок в год».
Налог на вывески, рекламу и объявления. Этот налог должны были платить все предприятия, прикрепившие какую-либо рекламную вывеску на свой киоск, а именно 100 марок в год за квадратный аршин. Квадратный аршин - это примерно 0,5 квадратных метра. 200 марок за квадратный метр за разовые объявления и рекламу.
Дополнительный налог на недвижимое имущество. В брошюре по этому поводу сказано следующее:
Налог взимается а) с земли 13 марок за гак (единица земельного дохода, применявшаяся для определения налогов с земли, то есть известная площадь возделанной земли. Исчисленный доход с гака в 300 рублей был разделён на 100 частей, так что податная единица = 3 рубля.);
б) на здания 75 пенни с каждой марки налогооблагаемого чистого дохода (75%!!!);
в) на фабрики - 14% на оценочную стоимость зданий и машин в год. В дополнительном комментарии говорится: «Налог уплачивается вместе с государственным налогом на недвижимость».
И, наконец, мой абсолютный фаворит, который, вероятно, вывел бы людей на улицы в наши дни, а именно:
Личный налог. В брошюре сказано: «Налог взимается со всех трудоспособных лиц, проживавших в поселке Нымме по состоянию на 15 декабря, а именно:
- для мужчин в возрасте 20-50 лет 500 марок в год, для мужчин в возрасте 51-60 лет 250 марок в год;
- 200 марок в год для женщин в возрасте 20-50 лет, 100 марок для женщин 51-60 лет.»
Должно быть, это была сумасшедшая жизнь!
Если сложить все это воедино и вспомнить, что, кроме налогов поселку Нымме, нужно было платить еще и государственные налоги, то на руки люди получали ужасающий процент от своего дохода. В сегодняшней Эстонии налоги совсем не высокие по сравнению с тем временем.
Но, конечно, точка зрения зависит и от того, хотим ли мы сравнивать сегодняшнюю ситуацию и если да, то с чем.
Во всяком случае, поучительная история.