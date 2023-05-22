Опасные предметы гардероба: одежда Nike и Adidas оказалась губительной для здоровья

Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty опасные уровни бисфенола А (BPA) — промышленного химического вещества, которое повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

В связи с полученными в ходе проверки результатами исследователи инициировали судебный иск против упомянутых марок. Отмечается, что в одежде данных ретейлеров уровень бисфенола А как минимум в 40 раз превышает безопасный лимит. По этой причине ученые рекомендуют потребителям снимать предметы гардероба брендов сразу после тренировок.