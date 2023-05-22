ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщина из Пярну о детенышах тюленей: вся береговая линия в их трупах

Лийна из Пярну поделилась фотографией мертвого тюленя в социальных сетях. Женщина рассказала Elu24, что на пляже много трупов. «Я не хочу идти на пляж, потому что там воняет», – говорит она.
По словам Лийны, на пярнуском пляже очень много мертвых детенышей тюленей. «Их очень много, это ужасно. Их невозможно подобрать. Сегодня я видела пять мертвых тюленей. Думаю, одного забрала местная администрация, потому что я сообщила об этом, но их становится все больше и больше», – говорит она. На самом деле, их настолько много, что они заставляют вообще отказаться от посещения пляжа».
«Я не хочу идти на пляж, потому что там все воняет. Я лучше буду дома, грустить», - признается она. «Они застревают в сетях рыбаков, поэтому их так много», – говорит Лийна.
Лийна живет в Рейу, за пярнуским гольфом. «От пляжа Рейу до Раекюла полно их», - говорит она о детенышах тюленей.
На фотографию, размещенную в социальных сетях, откликнулись и другие пярнусцы. «Это ежегодная проблема», – говорит Кейли. Но это не оправдание, и туши нужно убирать. «Сейчас пляжный сезон, но я не хочу идти загорать на пляж, придется делать это дома, потому что на пляже все провоняло».
«Самое отвратительное, что никто их не подбирает. Где вы теперь, дорогие борцы за права животных?» – спрашивает Маргит.
«Это ужасно, там повсюду кровь», - говорит Лийна о фотографии ниже, которой поделилась с редакцией Elu24.
В начале мая Pärnu Postimees опубликовала статью о тушах тюленей, в которой указывалось, что люди и домашние животные должны держаться от них подальше.
По словам смотрителя центрального пляжа, каждый год приходится убирать в среднем сотню тюленей, которые, к слову, находятся под угрозой исчезновения. Тюлени умирают по разным причинам. Некоторые умирают от вирусных заболеваний, некоторые тюлени запутываются в рыболовных сетях и тонут. Некоторые животные, выброшенные на берег, могут быть жертвами охотников: тюленя ранят, а потом он истекает кровью и умирает.
На сайте города Пярну есть информация о том, куда сообщать о мертвых тюленях, выброшенных на берег:
- Если мертвый тюлень находится на территории города Пярну, муниципалитет организует уборку.
- Если тюлень найден на земле, принадлежащей частному владельцу или государству, муниципальный центр уведомит владельца земли о находке и попросит его убрать тушу.
О туше тюленя, найденной на территории муниципалитета, необходимо сообщить:
- Валгеранна - Аудру 444 8171.
- Тыстамаа 444 8161.
- Центральный пляж Пярну - Keskkonnahoolduse Eesti OÜ и Keskkonnahoolduse OÜ, Kalju Villota 530 02040; пляж Вана-Пярну, Май и Раекюла - MKM Infra OÜ, Madis Prikk 530 50051.
- Телефон для справок Пярнуской городской управы 15505