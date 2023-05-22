ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщина из Пярну о детенышах тюленей: вся береговая линия в их трупах

По словам Лийны, на пярнуском пляже очень много мертвых детенышей тюленей. «Их очень много, это ужасно. Их невозможно подобрать. Сегодня я видела пять мертвых тюленей. Думаю, одного забрала местная администрация, потому что я сообщила об этом, но их становится все больше и больше», – говорит она. На самом деле, их настолько много, что они заставляют вообще отказаться от посещения пляжа».

«Я не хочу идти на пляж, потому что там все воняет. Я лучше буду дома, грустить», - признается она. «Они застревают в сетях рыбаков, поэтому их так много», – говорит Лийна.

Тушка тюленя на пляже за полем для гольфа в Пярну. Фото: Erakogu

Лийна живет в Рейу, за пярнуским гольфом. «От пляжа Рейу до Раекюла полно их», - говорит она о детенышах тюленей.

На фотографию, размещенную в социальных сетях, откликнулись и другие пярнусцы. «Это ежегодная проблема», – говорит Кейли. Но это не оправдание, и туши нужно убирать. «Сейчас пляжный сезон, но я не хочу идти загорать на пляж, придется делать это дома, потому что на пляже все провоняло».

«Самое отвратительное, что никто их не подбирает. Где вы теперь, дорогие борцы за права животных?» – спрашивает Маргит.

«Это ужасно, там повсюду кровь», - говорит Лийна о фотографии ниже, которой поделилась с редакцией Elu24.

Тело животного на пляже Пярну. Фото: Erakogu