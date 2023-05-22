Назван лучший охранник в Эстонии! Что он такого особенного сделал?

На ежегодном собрании 4 мая Союз охранных предприятий Эстонии (Eesti Turvaettevõtete Liit - ETEL) обнародовал имена лучших охранников и техников систем безопасности года. Уже шестой год в конкурсе на звание лучших сотрудников на рынке безопасности участвуют все члены и ближайшие партнеры ETEL.
«Охранник года-2022»: Эдгарт Языков (G4S)
В городе Тарту охранник патрульной службы Южного региона G4S Эдгарт, возвращаясь с патрульного обхода, заметил пламя на втором этаже двухэтажного дома. Сотрудники Службы безопасности немедленно подъехали к дому и начали эвакуацию людей, выведя из горящего дома семь человек. Внимательность сотрудников, человеческая забота, быстрая реакция и уравновешенное поведение в напряженной ситуации на этот раз спасли несколько жизней.
Эдгарт сказал: «Когда надеваешь форму и садишься в машину, уже чувствуешь ответственность!». Этот образ мышления восходит к тому времени, когда Эдгарт работал в пограничной службе. Решение войти в горящее здание и план действий, по его оценке, были основаны исключительно на опыте и подготовленности, так что колебаний даже не возникло.
«Техник систем безопасности года-2022»: Владимир Дворник (Viking Security)
Старший техник компании Viking Security Владимир (26) занимается, в первую очередь, выполнением сложных работ, требующих максимального внимания и качества. Особого внимания заслуживают выполненные Владимиром работы с компьютерными сетями, где достигнутый результат относится к области скорее искусства, чем техники.
Качество работы Владимира настолько высокое, что у коллег не раз возникал вопрос «Неужели клиент это действительно оплатит?» Наряду с высоким качество, Владимир - один из самых быстрых техников в компании Viking Security. Помимо качества работ, Владимир отличается тем, что придерживается сроков и обладает хорошими коммуникативными навыками при работе с клиентами.
У Владимира позитивный взгляд на жизнь, он честен, прилежен и корректен. Он стремится всегда все делать идеально. Он также отличается большим желанием работать и требует того же от других. Он не может просто «убивать время». Выдающаяся техническая смекалка и желание постоянно совершенствоваться.