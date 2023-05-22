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Стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа

Limon.ee
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Диана Гурцкая с мужем.
Диана Гурцкая с мужем. Фото: Artur Sadovski

О состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти ее мужа, замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, рассказал журналисту друг этой семьи.

По словам собеседника издания, на его телефонный звонок ответил брат певицы Роберт, пишет «Рамблер»

«Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем», – рассказал он.

Он добавил, что сейчас родные поддерживают певицу, собравшись у нее дома.

О смерти 46-летнего Петра Кучеренко стало известно в воскресенье, 21 мая. Статс-секретарю стало плохо, когда он возвращался в Москву из командировки на Кубу, спасти его не удалось. 

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