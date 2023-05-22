ФОТО И ВИДЕО! ⟩ «Мы ничего не боимся»: таллиннский спасатель рассказал, что они делают, если человек погиб в ДТП

Тема этого года - «Движение в ночи». Эта тема связана прежде всего с тем, что 2023 год - это Год движения, посвященный здоровому образу жизни и физкультуре. Тему «Ночи музеев» выбирали сотрудники музеев со всей Эстонии. Во многие учреждения вход стоил всего 1 евро, а куда-то и вовсе можно было пройти бесплатно.