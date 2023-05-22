ФОТО И ВИДЕО! ⟩ «Мы ничего не боимся»: таллиннский спасатель рассказал, что они делают, если человек погиб в ДТП

20 мая по всей Эстонии прошло уже традиционное мероприятие - «Ночь музеев». Это культурное событие традиционно организуется раз в год майским субботним вечером, когда десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии ждут гостей практически до самой ночи.
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Тема этого года - «Движение в ночи». Эта тема связана прежде всего с тем, что 2023 год - это Год движения, посвященный здоровому образу жизни и физкультуре. Тему «Ночи музеев» выбирали сотрудники музеев со всей Эстонии. Во многие учреждения вход стоил всего 1 евро, а куда-то и вовсе можно было пройти бесплатно.