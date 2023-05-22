ГАЛЕРЕЯ ⟩ С шиком и блеском: в Таллинне открылся новый роскошный отель. Вы бы хотели там снять номер?

По словам исполнительного директора Mercure Tallinn Харлеса Таммелехта, с марта 2022 года, когда стартовало сотрудничество с Accor, в отеле проводился основательный ремонт: «Во время реновации отель оставался открытым, и за первый год работы наша команда уже добилась отличных результатов в процессе интеграции с брендом Mercure. Mercure Tallinn является идеальной остановкой для деловых путешественников и для туристов, которые хотят насладиться красотой и культурой Таллинна. Мы гордимся тем, что являемся частью сети Accor и предлагаем гостям качественное размещение и обслуживание в соответствии с известными стандартами бренда Mercure. Здесь есть огромный потенциал, который мы, наконец, сможем должным образом представить на рынке».

18 мая на открытии выступил исполнительный директор отеля Харлес Таммелехт, который среди прочего упомянул, что надеется, что третий этап жизни здания окажется наиболее амбициозным и успешным. Вечер продолжился в ресторане отеля Le Lac, где шеф-повар Андрей Костин угостил пришедших изысканным ужином, продемонстрировав свое умение обеспечить подходящий для важных событий сервис. Главным исполнителем на мероприятии стал музыкант Андреас Палль – певец, гитарист и человек-оркестр, занявший в 2021 году пятое место в конкурсе Eesti Otsib Superstaari.