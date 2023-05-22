Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Алексея Панина. Ранее против него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. «Буду продолжать счастливо жить в Европе», – прокомментировал порталу Limon.ee актер в телефонном разговоре.
Алексея Панина объявили в розыск: «Мне было приятно, что где-то Владимир Владимирович обос**лся от злобы»
«На меня посыпались сообщения со всего земного шара, что меня объявили в розыск. Изначально было неожиданностью то, что на меня уголовное дело завели, но это я пережил, переварил, но то, что я в розыске – еще перевариваю», – откровенно рассказал Алексей Панин.
«Как к этому можно относиться? Они каждый день придумывают новые статьи – на ровном месте привязывают их к людям, которые ничего не совершили. Видимо, раньше была разнарядка по дискредитации российской армии, а теперь вышла разрядка по оправданию терроризма», – считает Панин.
«Путинский режим борется уже всеми способами с инакомыслием, со всеми несогласными».
«Меня объявили пока что в федеральный розыск, и как мне сказали, Интерпол не сотрудничает после начала войны с Российской Федерацией, поэтому буду ездить по нормальной Европе. Я все равно не рискну ехать в какой-нибудь Казахстан, даже в Турцию не рискну ехать и Египет, но мне туда и не надо», – описывает свои планы на дальнейшие передвижения Алексей.
«Все это придумано, все это притянуто за уши. Естественно никто никакой терроризм не оправдывал, а фраза, которая была сказана про Крымский мост – я действительно порадовался, что Путину не все сходит с рук, ведь за два дня до взрыва моста российской армией был нанесен удар по жилым домам в Украине, где погибли люди, целые семьи».
«Я давно извинился перед украинцами за 2014 год, когда я был наивным лохом, который верил в пропаганду. Мне стыдно, что я в какой-то момент верил Соловьеву. Мне стыдно, что я в 2014 году сказал "Крым наш", но я сказал это не потому, что поддерживал Путина, а потому, что знал, что многие мои друзья-крымчане хотели в Россию. Я поддержал желание своих друзей, выпив перед этим стакан водки. Мне стыдно за это и я давно попросил прощение. С первого дня войны я четко обозначил свою позицию, и, да, я действительно порадовался, что по любимому детищу Путина – шарахнуло, потому что не все коту масленица. Мне было приятно, что где-то Владимир Владимирович обос**лся от злобы», – подытожил Алексей Панин.