Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 мая 2023 года

Лучшим оружием в борьбе за дружбу и любовь будет скромность.

Рак

Ракам можно сконцентрироваться на себе самих и своих личных проблемах. На работе и в финансовых делах ситуация изменится к лучшему максимально быстро. Сейчас нельзя сидеть без дела, но и слишком много инициативы проявлять тоже не стоит. Ракам необходимо помнить про свои жизненные принципы и не терять из вида мечты. Наибольшая активность ожидается в начале недели. Сейчас нужна смелость, так как важно двигаться вперед. Эта неделя отчасти может стать временем проверок на прочность со стороны звезд и планет. Крайне важно посвятить часть времени тем, кого Раки по-настоящему любят.

Лев

Львам стоит воспользоваться мощными талисманами для снятия стресса и тревоги, поскольку на этой неделе будет очень много разных событий, некоторые из которых могут быть весьма изматывающими для психики. Эти люди смогут раскрыть свой потенциал на максимум. Крайне важно быть верными своим принципам и не бояться смотреть в будущее. На работе полезными будут любые новые начинания, особенно если все остальное уже удалось решить. Полезными станут также поиски второй половинки. Не нужно сомневаться в своей красоте и привлекательности. Львам сейчас точно всё по плечу.

Дева