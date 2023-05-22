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«Счастливый уикенд»: 49-летняя Хайди Клум показала поцелуй с молодым мужем

Limon.ee
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Том Каулитц и Хайди Клум.
Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: Faye Sadou/mpi/capital Pictures

49-летняя немецкая модель Хайди Клум вчера опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с 33-летним супругом, немецким музыкантом Томом Каулитцем, пишет Гордон.

«Счастливый уикенд», – написала она.

В начале мая Клум показывала, как нежится в объятиях Каулитца.

Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнится 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.

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