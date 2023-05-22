«Счастливый уикенд»: 49-летняя Хайди Клум показала поцелуй с молодым мужем

«Счастливый уикенд», – написала она.

В начале мая Клум показывала, как нежится в объятиях Каулитца.

Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнится 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.