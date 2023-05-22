В Сети снова завирусилось выступление финского рэпера Käärijä на Евровидении: причина вас удивит

На Евровидении зажглась новая звезда - и сейчас речь не про Loreen. Как мы помним, в этом году шведская певица отпраздновала победу уже во второй раз, однако ее триумф омрачили обвинения в плагиате, а затем и в нечестной игре. Мол, первое место ей отдали, только чтобы следующее Евровидение прошло на родине ABBA - ровно в тот год, когда их культовому выступлению на конкурсе с песней Waterloo исполняется 50 лет, пишет Супер.