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В Сети снова завирусилось выступление финского рэпера Käärijä на Евровидении: причина вас удивит

Limon.ee
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Представитель Финляндии на Евровидении-2023 Käärijä.
Представитель Финляндии на Евровидении-2023 Käärijä. Фото: IMAGO/Vesa Moilanen

На Евровидении зажглась новая звезда - и сейчас речь не про Loreen. Как мы помним, в этом году шведская певица отпраздновала победу уже во второй раз, однако ее триумф омрачили обвинения в плагиате, а затем и в нечестной игре. Мол, первое место ей отдали, только чтобы следующее Евровидение прошло на родине ABBA - ровно в тот год, когда их культовому выступлению на конкурсе с песней Waterloo исполняется 50 лет, пишет Супер.

А вот кто на самом деле покорил сердца европейских зрителей - так это финский рэпер Käärijä. Его зажигательный трек Cha Cha Cha изначально был фаворитом, но в итоге занял второе место. Зато быстро завирусился в Сети, породив множество мемов.

Впрочем, во время выступления Käärijä родилась еще одна сверхновая. Сурдопереводчик телеканала BBC Адриан Бейли привлек особое внимание пользователей Twitter своей эмоциональной интерпретацией песни. Теперь в Сети требуют пересмотреть результаты конкурса и присудить ему звание победителя, поскольку он однозначно лучший.

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