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СМОТРИ ⟩ Член Рийгикогу получил права на управление мотоциклом: сбылась давняя мечта

Limon.ee
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Варро Вооглайд.
Варро Вооглайд. Фото: Tairo Lutter

Члена Рийгикогу Варро Вооглайду теперь можно увидеть за рулем двухколесного транспортного средства!

«Тем временем я осуществил давнюю маленькую мечту - получил право на управление мотоциклом», - пишет Вооглайд в Facebook. Он добавил фото, сделанное в мотошколе. «Теперь надо найти возможность реализовать это право в виде мотоцикла», - говорит лидер НКО «В защиту семьи и традиций» и член Рийгикогу.

«Добро пожаловать в общество мотоциклистов!» - приветствуют в комментариях к публикации Вооглайда члены общества любителей мотоспорта.

«Кризис среднего возраста иногда бывает полезен», - говорит один из них. Однако Вооглайд утверждает, что у него нет никакого кризиса. «Я просто люблю ездить на мотоцикле». Он также намекает, что следующее, что он может запланировать, это получить лицензию на охоту.

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