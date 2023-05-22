СМОТРИ ⟩ Член Рийгикогу получил права на управление мотоциклом: сбылась давняя мечта

«Тем временем я осуществил давнюю маленькую мечту - получил право на управление мотоциклом», - пишет Вооглайд в Facebook. Он добавил фото, сделанное в мотошколе. «Теперь надо найти возможность реализовать это право в виде мотоцикла», - говорит лидер НКО «В защиту семьи и традиций» и член Рийгикогу.

«Кризис среднего возраста иногда бывает полезен», - говорит один из них. Однако Вооглайд утверждает, что у него нет никакого кризиса. «Я просто люблю ездить на мотоцикле». Он также намекает, что следующее, что он может запланировать, это получить лицензию на охоту.