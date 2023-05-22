«Они бы вас не объели!» Пенсионерок не пустили на модное шоу в Viru Keskus: общественность негодует

Фотография старушек разлетелась в Сети, ее стали активно комментировать и те, кто был на праздничном открытии обновленного Viru Keskus, и те, кого там не было. Поддержали Лиану Турпакову дизайнер Диана Денисова, специалист по питанию Александра Гаген, певица Александра Вилюмовская, таролог Елена Варик и многие-многие другие. Хотя люди прекрасно понимают, что мероприятие в торговом центре было закрытое, они единодушно заступаются за бабушек.

От Лианы Турпаковой мы узнали, что момента, когда пожилых женщин выводили, она не видела, однако помнит, что они продолжали сидеть, когда за пятнадцать минут до закрытия центра начались оповещения о закрытии.

«Было как-то неуютно от того, что им пришлось уйти. Они бы никого не объели, они просто хотели посмотреть шоу. Побывать на празднике», - говорит Лиана Турпакова.

«Могли бы оставить бабулек и устроить им день радости и счастья! Вот мы на Бал цветов всех приглашаем! И бабуленьки, и не только - радуются и любуются», - согласна с журналистом флорист Татьяна Тридворнова, которая также была гостьей вечеринки по случаю открытия обновленного центра Viru.

«Понятно, что есть правила, но человечность еще никто не отменял», «Полностью согласна! Жалко, что ли? Даже если бы и угостились» - поддерживают Лианау Турпакову другие комментаторы в Сети.

Для разъяснения ситуации портал Limon.ee обратился в торговый центр Viru. «В четверг компания Viru Keskus организовала в знак благодарности мероприятие для своих арендаторов и партнеров, чтобы отметить окончание 22 месяцев ремонтных работ, в которые внесли свой вклад почти 2 000 человек. Да, это действительно было закрытое мероприятие, официальная часть которого началась только через несколько часов после закрытия торгового центра. Мы заранее предупредили наших посетителей о том, что центр в это время будет закрыт», - объяснила менеджер по маркетингу и коммуникациям Кристель Сооару.