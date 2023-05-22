В прошлый четверг, 18 мая, в столице прошло гламурное открытие обновленного торгового центра Viru. В атриуме гремело музыкальное шоу, зрителей удивляли необычным дефиле. Шампанское лилось рекой, а гостей угощали устрицами и изысканными десертами. Интересно, но самым обсуждаемым кадром с этого вечера стала фотография двух пенсионерок.
«Они бы вас не объели!» Пенсионерок не пустили на модное шоу в Viru Keskus: общественность негодует
Две пожилые женщины в пальто и беретах сидели в торговом центре Viru и с интересом наблюдали, как рабочие сооружают ультрасовременный подиум для модного шоу. Они сидели тихо и, похоже, ждали начала представления. Ведь они не реагировали даже на оповещения о том, что торговый центр закрывается. В шесть вечера к ним подошел охранник и попросил покинуть помещение. Он объяснил пожилым клиенткам, которые явно не торопились уходить, что в этот день магазин закрывается раньше обычного, а шоу в нем будет лишь для Vip-персон.
Вздохнув, пенсионерки забрали свои сумки и направились к выходу. В 19:00 торговый центр распахнул двери уже для гламурной публики. Здесь начался роскошный праздник. На следующий день серией фотографий с этого вечера поделилась известный флорист Татьяна Тридворнова. Интересно, что среди всех кадров бурные обсуждения вызвали именно эти две бабушки в беретах, которые не попали на модное шоу. Местные знаменитости обсуждают случившееся и заступаются за пожилых дам.
Журналист Лиана Турпакова, которая также была приглашена на яркую вечеринку и находилась в торговом центре задолго до официальной программы, с грустью прокомментировала снимок: «Мне было очень жаль, что их выгнали. Как-то это ненормально. Они ждали, хотели посмотреть шоу. У наших пенсионеров и так мало радостей в жизни. А тут их лишили зрелищ. Я понимаю, да, мероприятие было для приглашенных, но не всегда надо выгонять всех. Может, я не права...»
Фотография старушек разлетелась в Сети, ее стали активно комментировать и те, кто был на праздничном открытии обновленного Viru Keskus, и те, кого там не было. Поддержали Лиану Турпакову дизайнер Диана Денисова, специалист по питанию Александра Гаген, певица Александра Вилюмовская, таролог Елена Варик и многие-многие другие. Хотя люди прекрасно понимают, что мероприятие в торговом центре было закрытое, они единодушно заступаются за бабушек.
От Лианы Турпаковой мы узнали, что момента, когда пожилых женщин выводили, она не видела, однако помнит, что они продолжали сидеть, когда за пятнадцать минут до закрытия центра начались оповещения о закрытии.
«Было как-то неуютно от того, что им пришлось уйти. Они бы никого не объели, они просто хотели посмотреть шоу. Побывать на празднике», - говорит Лиана Турпакова.
«Могли бы оставить бабулек и устроить им день радости и счастья! Вот мы на Бал цветов всех приглашаем! И бабуленьки, и не только - радуются и любуются», - согласна с журналистом флорист Татьяна Тридворнова, которая также была гостьей вечеринки по случаю открытия обновленного центра Viru.
«Понятно, что есть правила, но человечность еще никто не отменял», «Полностью согласна! Жалко, что ли? Даже если бы и угостились» - поддерживают Лианау Турпакову другие комментаторы в Сети.
Для разъяснения ситуации портал Limon.ee обратился в торговый центр Viru. «В четверг компания Viru Keskus организовала в знак благодарности мероприятие для своих арендаторов и партнеров, чтобы отметить окончание 22 месяцев ремонтных работ, в которые внесли свой вклад почти 2 000 человек. Да, это действительно было закрытое мероприятие, официальная часть которого началась только через несколько часов после закрытия торгового центра. Мы заранее предупредили наших посетителей о том, что центр в это время будет закрыт», - объяснила менеджер по маркетингу и коммуникациям Кристель Сооару.
Понятно, что торговый центр обвинить не в чем, просто «Вируские бабушки» - олицетворение того, что есть бизнес, партнеры, шик, устрицы и гламур, а есть наши пенсионеры, далекие от всего этого, за которых порой некому заступиться. А может, просто некогда и незачем.