ФОТО ⟩ Помните страшную девочку из «Звонка»? Вот как она выглядит сейчас!

В основе сюжета фильма загадочная и запутанная история Самары Морган - девочки, ставшей олицетворением зла на земле. Она губит людей с помощью жуткой видеокассеты, звонит тем, кто ее посмотрел, и оставляет пугающие послания: «Осталось семь дней». А еще она умеет вылезать из телевизора.

Эта непростая роль досталась девочке по имени Дэйви Чейз, которой на момент съемок было всего 12 лет. Юная актриса отлично справилась со своей работой, а затем последовали и другие роли.

Дэйви Чейз с раннего детства получала работу в крупных кинопроектах. Так, она появилась в сериалах «Сабрина - маленькая ведьма», «Зачарованные», «Практика» и др. Также она получила роль в фильме «Донни Дарко» и озвучила главную героиню мультфильма «Лило и Стич».

После «Звонка» последовали съемки в семейной комедии «Бетховен 5», драме «Каролина» и озвучка новых частей мультфильма «Лило и Стич».

Сегодня Дейви 32 года, и в ней сложно узнать ту самую девочку из «Звонка», пишет Naine.