ФОТО ⟩ Помните страшную девочку из «Звонка»? Вот как она выглядит сейчас!

Знаменитая «девочка из Звонка» навеки стала мемом, ассоциирующимся с фильмами ужасов. Даже те, кто не смотрел фильм, снятый в 2002 году прекрасно знают, о ком идет речь, лишь взглянув на эту фотографию.
В основе сюжета фильма загадочная и запутанная история Самары Морган - девочки, ставшей олицетворением зла на земле. Она губит людей с помощью жуткой видеокассеты, звонит тем, кто ее посмотрел, и оставляет пугающие послания: «Осталось семь дней». А еще она умеет вылезать из телевизора.
Эта непростая роль досталась девочке по имени Дэйви Чейз, которой на момент съемок было всего 12 лет. Юная актриса отлично справилась со своей работой, а затем последовали и другие роли.
Дэйви Чейз с раннего детства получала работу в крупных кинопроектах. Так, она появилась в сериалах «Сабрина - маленькая ведьма», «Зачарованные», «Практика» и др. Также она получила роль в фильме «Донни Дарко» и озвучила главную героиню мультфильма «Лило и Стич».
После «Звонка» последовали съемки в семейной комедии «Бетховен 5», драме «Каролина» и озвучка новых частей мультфильма «Лило и Стич».
Сегодня Дейви 32 года, и в ней сложно узнать ту самую девочку из «Звонка», пишет Naine.
Несмотря на сияющую внешность и блестящее начало карьеры в киноиндустрии, актрису больше не видно на экране. Последний раз о ней писали в прессе в связи с инцидентами, связанными с употреблением запрещенных веществ.