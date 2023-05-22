Володина четко обозначила, чего нельзя делать на неделе с 22 по 28 мая, иначе быть беде

«Не распыляйтесь, выберите главную задачу и работайте на нее. Иначе есть риск разметать энергию и не получить выхлоп. Девиз недели: всем известная поговорка про двух зайцев. Определившись за которым следовать, смотрите вдаль, выбирайте то партнерство, ту компанию, которая может прямо сейчас золотых гор не обещает, но имеет перспективу.

В минуты идеологических терзаний отключите голову и делайте то, что видно на расстоянии вытянутой руки, то, что можете сейчас сделать. Или вспомните ради чего изначально вы все это затеяли, что есть то глубинное, что вдохновляло когда-то. Наверняка оно все еще есть и греет, нужно просто самому себе напомнить: среди сосен разглядеть лес», - добавила астролог.