Пользовательница TikTok Лилиан утверждает, что авиакомпания заставила ее встать на весы для багажа при регистрации, чтобы убедиться, что дама не слишком тяжела для самолета, пишет Naine.
Женщине пришлось пройти унизительную процедуру перед посадкой в самолет: самый неловкий момент в моей жизни!
Видео уже удалено из социальных сетей, но оно стало источником споров и бурных обсуждений в Интернете. Есть те, кто считает, что в этой процедуре нет ничего предосудительного, и те, кто назвал ее настоящим унижением. Американка, с которой произошел этот инцидент, сказала, что ей никогда в жизни не приходилось проходить через такое унижение.
Лилиан пишет: «Остальные пассажиры в аэропорту стали свидетелями того, как работники не поверили мне и попросили повторно взвеситься у багажной стойки, чтобы узнать реальную цифру».
По словам знающих людей, в этом нет ничего необычного или предосудительного. Говорят, что это обычная процедура, особенно для небольших самолетов.
По данным Федеральное управление гражданской авиации США (FFA), взвешивание пассажиров и их багажа перед посадкой помогает убедиться, что самолет не перегружен.