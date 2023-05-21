Женщине пришлось пройти унизительную процедуру перед посадкой в самолет: самый неловкий момент в моей жизни!

Видео уже удалено из социальных сетей, но оно стало источником споров и бурных обсуждений в Интернете. Есть те, кто считает, что в этой процедуре нет ничего предосудительного, и те, кто назвал ее настоящим унижением. Американка, с которой произошел этот инцидент, сказала, что ей никогда в жизни не приходилось проходить через такое унижение.