ФОТО ⟩ Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное платье на лето 2023

Звезда экрана прогулялась по майскому Нью-Йорку.
47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное летнее платье 2023, пишет Daily Mail.
Многодетная мать вышла на майскую прогулку в Нью-Йорке. Для этого она выбрала плиссированное макси-платье кремового оттенка, которое звезда экрана соединила с текстурированной льняной курткой в тон основного наряда.
Бывшая жена Брэда Питта носила светлую сумочку на одной руке. Она распустила волосы и выбрала минимальный макияж, демонстрируя естественную красоту. На ногах Джоли были белые босоножки, завершавшие пастельный образ голливудской актрисы.
Джоли вышла в свет через несколько дней после того, как сообщила, что запускает собственный модный дом Atelier Jolie, который станет простором для творческих людей в области дизайна.