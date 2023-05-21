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ФОТО ⟩ Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное платье на лето 2023

Limon.ee
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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Фото: Scanpix/Stefani Reynolds

Звезда экрана прогулялась по майскому Нью-Йорку.

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное летнее платье 2023, пишет Daily Mail.

Многодетная мать вышла на майскую прогулку в Нью-Йорке. Для этого она выбрала плиссированное макси-платье кремового оттенка, которое звезда экрана соединила с текстурированной льняной курткой в тон основного наряда.

Бывшая жена Брэда Питта носила светлую сумочку на одной руке. Она распустила волосы и выбрала минимальный макияж, демонстрируя естественную красоту. На ногах Джоли были белые босоножки, завершавшие пастельный образ голливудской актрисы.

Джоли вышла в свет через несколько дней после того, как сообщила, что запускает собственный модный дом Atelier Jolie, который станет простором для творческих людей в области дизайна.

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