ФОТО ⟩ Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное платье на лето 2023

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное летнее платье 2023, пишет Daily Mail.

Многодетная мать вышла на майскую прогулку в Нью-Йорке. Для этого она выбрала плиссированное макси-платье кремового оттенка, которое звезда экрана соединила с текстурированной льняной курткой в тон основного наряда.

Бывшая жена Брэда Питта носила светлую сумочку на одной руке. Она распустила волосы и выбрала минимальный макияж, демонстрируя естественную красоту. На ногах Джоли были белые босоножки, завершавшие пастельный образ голливудской актрисы.