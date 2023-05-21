Самые вредные мужья по знаку Зодиака – таких пять!

Скорпион

Скорпионы - первоклассные нытики и зануды. Да, они прекрасны по многим параметрам, но порой становятся настолько невыносимыми, что хочется кричать от безысходности. Изменить их, само собой, не получится, так что придется только терпеть. С другой стороны, это не такой уж большой минус, если ты действительно любишь человека.

Представители этого знака Зодиака любят поспорить с женой, детьми, родителями. Переубедить их в чем-то невозможно. Они просто правы и все. А еще они мстительны, так что если муж-Скорпион припомнит вам ошибки пятилетней давности, то не удивляйтесь. Эти вредины не забывают ничего и никогда.

Водолей

Личные желания у Водолеев всегда в приоритете. Они будут упорно добиваться своего, даже если это противоречит интересам всей семьи. Если же супруга выскажет несогласие или недовольство, Водолей пожалуется всем, что жена его ограничивает.

Кроме того, все Водолеи - прирожденные ревнивцы и собственники. Они очень заботливы, но иногда перегибают палку, пытаясь контролировать свою жену везде и во всем. Эта вредность не из-за нехватки уверенности: просто такими Водолеев сделала Вселенная.

Рыбы

У мужчин-Рыб часто меняется настроение, а жизнь с ними похожа на постоянный бег с препятствиями. Это те самые мужчины, которые задерживаются в гараже, ходят на футбол чаще остальных и развлекаются с друзьями. Львиная доля их вредности исходит из скрытности. Они предпочитают не рассказывать о своих планах.