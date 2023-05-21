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Внезапно скончался муж певицы Дианы Гурцкой: не спасли в самолете

Limon.ee
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Диана Гурцкая, 2015 год.
Диана Гурцкая, 2015 год. Фото: Artur Sadovski

В субботу, 20 мая, скончался супруг Дианы Гурцкой. Ему стало плохо после возвращения из командировки на Кубу. 

Певица Диана Гурцкая стала вдовой. Российский чиновник, заместитель министра науки и высшего образования РФ, Петр Кучеренко возвращался домой из Кубы. В воздухе пассажир почувствовал себя нехорошо, экипаж принял решение срочно посадить борт. Врачи ждали пассажира на полосе, пытались реанимировать его, но все усилия оказались тщетными.

Петру Кучеренко было 46 лет. Услышав страшную весть, Диана кричала и плакала, пишет Woman.

Петр и Диана поженились в 2005 году. Они познакомились по рабочим вопросам, ей требовалась юридическая помощь. Но очень быстро отношения переросли в нечто большее. В 2006-м у пары родился сын Константин.

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