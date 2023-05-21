Внезапно скончался муж певицы Дианы Гурцкой: не спасли в самолете

Певица Диана Гурцкая стала вдовой. Российский чиновник, заместитель министра науки и высшего образования РФ, Петр Кучеренко возвращался домой из Кубы. В воздухе пассажир почувствовал себя нехорошо, экипаж принял решение срочно посадить борт. Врачи ждали пассажира на полосе, пытались реанимировать его, но все усилия оказались тщетными.

Петру Кучеренко было 46 лет. Услышав страшную весть, Диана кричала и плакала, пишет Woman.