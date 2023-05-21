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ВОВСЕ НЕ РЫБА! ⟩ Смотрите, что выловили два молодых человека из реки Эльва

Трийн Роос
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Два парня устроили необычную рыбалку на реке Эльва.
Два парня устроили необычную рыбалку на реке Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

В субботу вечером на мосту в Эльва были замечены два молодых человека, которые что-то увлеченно ловили в реке. «Смысл нашей деятельности в том, чтобы очистить реку», - сказал Прийт, житель эстонского городка Эльва.

Издалека казалось, что молодые люди на мосту ловят рыбу, но по мере приближения к ним, стало ясно, что это не так. 

«Мы ловим металл», - сказал 16-летний Прийт, который занимается этим уже не в первый раз. Помогает ему 18-летний друг Тыну. Несколько прохожих остановились на мосту, чтобы посмотреть, что же молодые люди пытаются достать со дна реки.

Тележка и лестница

Идею вылавливать металл из реки с помощью магнита Прийт почерпнул из одного фильма. «Цель в том, чтобы очистить реку. Мы собираемся утилизировать эти вещи», - говорит он. «Самая большая наша находка на дне реки - это лестница. Самым крупным уловом в пятницу оказалась старая тележка», - рассказывает житель Эльва.

Эту лестницу вытащили со дна реки при помощи магнита.
Эту лестницу вытащили со дна реки при помощи магнита. Фото: Triin Roos, Elu24

Что еще нашли молодые люди на дне реки? «Мы нашли перочинный нож, много пружин и железнодорожные крепления и болты», - рассказывает Прийт.

Металлолом со дна реки Эльва.
Металлолом со дна реки Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

Чтобы достать металлические предметы из реки, Прийт и Тыну используют магнит, прикрепленный к длинной веревке. «Этот магнит имеет тяговую силу в 600 кг и захват на 360 градусов по всему периметру. Я заказал магнит из-за границы», - говорит Прийт, студент Лууаской лесной школы.

Магнит, который используют активисты.
Магнит, который используют активисты. Фото: Triin Roos, Elu24

Парни планируют продолжить свою «рыбалку» и в будущем.

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