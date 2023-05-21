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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ночью в центре Таллинна столкнулись Porsche и мотоцикл: обломки повсюду

Трийн Роос Таави Сепп
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Фото: Taavi Sepp

В воскресенье после полуночи в Таллинне произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В ночь на воскресенье, в 00:19, в центре Таллинна на улице Мере Пуйестеэ произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль Porsche, которым управляла 21-летняя женщина, и мотоцикл под управлением 26-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель автомобиля проигнорировал знак «уступи дорогу» и выехал перед мотоциклистом, который ехал по главной дороге. Представитель PPA сообщил, что в момент аварии светофор на перекрестке не работал.

«На место происшествия прибыла машина скорой помощи, которая увезла мотоциклиста и водителя автомобиля в больницу. У обоих были водительские удостоверения соответствующих категорий, состояние опьянения обоих выясняется», - сказал представитель полиции.

На месте аварии на Мере Пуйестеэ были разбросаны части мотоцикла.

Смотрите фотографии с места происшествия!

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