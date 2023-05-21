Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга основателя группы Cream Soda

Спустя практически два месяца удалось обнаружить тело трагически погибшего музыканта Аристарха Ухтомского. Тело было обнаружено в Костромской области в акватории реки Волги 17 мая. Музыканта опознали родственники погибшего, пишет TopNews.

При этом поиски до сих пор не найдено тело брата солиста группы Cream Soda 25-летнего Романа Свиргунова. Поисковые работы на некоторое время прекращались из-за плохих погодных условий.

Напомним, группа людей провалились под лед на реке Волга недалеко от села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области в марте текущего года. При этом девушке удалось спастись, а выплывший юноша позднее скончался в машине скорой помощи.