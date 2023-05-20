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Катание на качелях в лесу закончилось неудачно. «Молодому человеку понадобилась помощь скорой помощи и спасателей»

Трийн Роос
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Качели на дереве. Фото иллюстративное.
Качели на дереве. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На Сааремаа молодой человек упал с качелей, и ему потребовалась как скорая помощь, так и помощь Спасательного департамента, пишет Elu24.

17 мая в 20:04 спасатели выехали в деревню Линдметса Сааремааского уезда, где человек упал с качелей, привязанных на ветку дерева и повредил ягодицы.

Так как инцидент произошел в довольно труднодоступном месте в лесу, к спасателям также обратились за помощью сотрудники скорой помощи, которая помогала транспортировать пострадавшего. На носилках его перенесли в машину скорой помощи.

В пресс-службе Спасательного департамента Ляэнеского региона сообщили, что мужчина упал с качелей. «Скорой помощи требовалась помощь спасателей, так как место происшествия было труднодоступным. Произошло это в лесу на вершине холма», - сказал представитель Спасательного департамента.

«23-летний молодой человек неудачно упал и поранился, в результате чего у него появились сильные боли. Ему было трудно встать», - сказал пресс-секретарь Elu24.

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