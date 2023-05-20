На Сааремаа молодой человек упал с качелей, и ему потребовалась как скорая помощь, так и помощь Спасательного департамента, пишет Elu24.
Катание на качелях в лесу закончилось неудачно. «Молодому человеку понадобилась помощь скорой помощи и спасателей»
17 мая в 20:04 спасатели выехали в деревню Линдметса Сааремааского уезда, где человек упал с качелей, привязанных на ветку дерева и повредил ягодицы.
Так как инцидент произошел в довольно труднодоступном месте в лесу, к спасателям также обратились за помощью сотрудники скорой помощи, которая помогала транспортировать пострадавшего. На носилках его перенесли в машину скорой помощи.
В пресс-службе Спасательного департамента Ляэнеского региона сообщили, что мужчина упал с качелей. «Скорой помощи требовалась помощь спасателей, так как место происшествия было труднодоступным. Произошло это в лесу на вершине холма», - сказал представитель Спасательного департамента.
«23-летний молодой человек неудачно упал и поранился, в результате чего у него появились сильные боли. Ему было трудно встать», - сказал пресс-секретарь Elu24.